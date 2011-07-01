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Dünya

KADDAFİ İTTİFAKI TEHDİT ETTİ TRABLUS (A.A)

01 Temmuz 2011 23:52

-KADDAFİ İTTİFAKI TEHDİT ETTİ TRABLUS (A.A) - 01.07.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, başkent Trablus'ta Yeşil Meydan'da toplanan binlerce destekçisine telefonla seslendi.  Kaddafi, yaptığı konuşmada, Uluslararası Ceza Mahkemesinin hakkındaki tutuklama emrini kınayarak, ülkesinde kalma sözü verdi ve NATO'dan hava saldırılarını durdurmasını istedi. Kaddafi, aksi takdirde İttifak'ın "felaketle" yüzleşeceği tehdidinde bulundu.    Muammer Kaddafi, ellerinde yeşil bayraklar ve posterlerini taşıyan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, "Saldırılar durmazsa biz de size benzer bir biçimde muamele etmeye karar verebiliriz. Buna karar verirsek, (savaşı) Avrupa'ya da taşıyabiliriz" dedi. Kaddafi, NATO'ya Libya halkıyla müzakere etme tavsiyesinde de bulundu. -AFRİKA BİRLİĞİ: KADDAFİ MÜZAKERE SÜRECİNE KATILMAMALI- Afrika Birliği, Libya lideri Albay Muammer Kaddafi'nin krizden çıkmaya yönelik müzakere sürecine katılmaması yönünde karar bildirdi. Malabo'da toplanan Afrika Birliği Devlet Başkanları Zirvesi'nde Libya'daki kriz görüşüldü.  Afrika Birliği Barış ve Güvenlik komiseri Ramtane Lamamra,  AFP'ye yaptığı açıklamada, nihai bildirgede ''Kaddafi müzakere sürecine dahil olmamalı'' yazdığını söyledi. Üzerinde uzun süre tartışıldıktan sonra kabul edildiği belirtilen nihai bildirgenin arabulucu ülkeler Güney Afrika CUmhuriyeti, Kongo, Mali, Uganda, Moritanya'nın yanı sıra Libya'daki taraflara da sunulması öngörülüyor.

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