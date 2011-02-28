-KADDAFİ İSYANCILARLA GÖRÜŞMEK İÇİN TEMSİLCİ ATADI KAHİRE (A.A) - 28.02.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, dış istihbarat servisi başkanını, ülkenin doğusunun kontrolünü elinde tutan isyancılarla görüşmek üzere temsilci olarak atadı. El cezire televizyonunun haberine göre, Dış İstihbarat Servisi Başkanı Buzaid Dorda, isyancı liderliği ile müzakereler yapmaya çalışacak. İsyancılar tarafından, Bingazi'de kurulduğu açıklanan Milli Libya Konseyi sözcüsü dün yaptığı açıklamada, Kaddafi ile müzakere yapılmayacağını açıklamıştı. -SAVAŞ UÇAKLARI MÜHİMMAT DEPOLARINI HEDEF ALDI- Libya'da savaş uçaklarının muhaliflerin kontrolündeki bazı bölgelerdeki mühimmat depolarını hedef aldığı bildirildi. Bir görgü tanığı, uçakların Bingazi'nin 100 km kadar güneyindeki Adcebiye'deki bir depoya ateş açtığını belirterek, hasarın büyüklüğüne ilişkin bilgisinin olmadığını söyledi. Bingazi'deki bir yedek asker de 2 uçağın Adcebiye ve Bigazi'nin 15 km güneyinde bulunan Recme'deki depoları hedef aldığını, saldırının uçaksavarla püskürtüldüğünü belirtti. Yedek asker, uçakların Adcebiye'deki depoya zarar vermediğini, bir su deposunu imha ettiğini ifade etti. -''LİBYA'DA PETROL ÜRETİMİ YÜZDE 50 DÜŞTÜ''- Libya Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Şükrü Ganem, ülkedeki olaylar nedeniyle yabancı petrol işçilerinin ülkeden ayrılması sonucu ''petrol üretiminin yüzde 50 düştüğünü'' söyledi. Ganem, yaptığı açıklamada, Libya'daki petrol tesislerinin tamamının güvende olduğunu belirterek, ''Bütün rafineriler, petrol tesisleri ve petrol sahaları güvende ve koruma altında bulunuyor'' dedi. Petrol tankerlerine Brega limanının yanı sıra diğer limanlarda petrol dolumu yapıldığını belirten Ganem, ülkenin yabancı işçilerin dönmesi için güvenli olduğunu savundu. Libya'daki şiddet olayları nedeniyle uluslararası şirketler ve devletler kendi işçileri ve vatandaşlarını bu ülkeden tahliye etmişti.