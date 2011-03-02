Kaddafi isyancıları bombalıyor!

T24 -



ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Susan Rice, Libya konusunda "askeri seçenekleri" NATO'daki müttefikleriyle ve diğer partnerleriyle görüştüklerini söyledi.





Libya lideri Muammer Kaddafi'nin, sivillere karşı askeri güç kullanmadıkları iddialarını "hastalıklı hayal ürünü" olarak nitelendiren Rice, ABD'nin "Libya'daki muhalif gruplara elini uzattığını", bu ülkede çeşitli muhalif gruplar olduğunu, bunlar daha organize bir hale gelmeden kendilerine askeri yardımdan söz etmenin erken olacağını kaydetti.





BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un ABD Başkanı Barack Obama ile Beyaz Saray'daki görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalar yapan Rice, Kaddafi'nin "Askeri uçaklar sivilleri değil sadece cephanelikleri bombaladı" sözleriyle ilgili olarak "Bu, yönetme konusunda becerikli olmadığını ve gerçeklikten ne kadar uzak olduğunu gösteriyor" dedi.







6. Filo Libya'ya yaklaşıyor





Amerikalı yetkililer, yüzlerce deniz piyadesi taşıyan Amerikan savaş gemisi USS Kearsarge'ın Libya'ya yaklaşmakta olduğunu bildirdiler.





Amerikan Savunma Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen yetkililer, Kızıldeniz'den gelen ve Süveyş Kanalı'na girmeye hazırlanan helikopter gemisi USS Kearsarge'a iki savaş gemisinin eşlik ettiğini belirttiler.





800 deniz piyadesinin yanı sıra bir helikopter filosu ve tıbbi merkez taşıyan Amerikan savaş gemisinin amfibi kapasitesiyle askeri olduğu kadar insani operasyonların da yürütülebileceği kaydedildi.





Uzmanlara göre, Libya açıklarında sembolik bir güç gösterisi, Kaddafi üzerindeki baskıyı arttırabilir. Askeri yetkililer, Libya yakınına deniz ve hava gücü gönderilmesinin hafife alınacak bir hareket olmadığının da altını çiziyorlar.





Libya hava sahasında bir uçuş yasağı oluşturulması durumunda avcı uçakları taşıyan Amerikan uçak gemisi USS Enterprise da gerektiğinde bölgeye gönderilebilir.







Amerikan savaş gemileri Süveyş Kanalı'na girdi





ABD'nin Akdeniz'de konuşlanacak iki Amerikan savaş gemisinin Süveyş Kanalı'na girdiği bildirildi.





Kanal İdaresinden bir yetkili, rotası Akdeniz olan USS Kearsarge ve USS Ponce gemilerinin kanala girdiğini belirtti.





Yetkili, gemilerin kanalın güney ağzında olduğunu, Süveyş'ten öğleden sonra çıkmalarının beklendiğini söyledi.





ABD, önceki gün, bölgedeki deniz ve hava kuvvetlerini yeniden konuşlandırarak Libya yakınına kaydıracağını açıklamıştı.







Kaddafi yeni isimler atadı





Kaddafi'nin, yönetim karşıtlarına destek vermek için görevlerinden istifa eden iki bakanın yerine yeni isimler atadığı bildirildi.





Libya devlet televizyonunun haberinde, Kaddafi'nin İçişleri Bakanı Abdülfettah Yunus El Abidi'nin yerine Mesud Abdülhafız'ı, Adalet Bakanı Mustafa Muhammed Ebud Celil'in yerine de Muhammed Ahmed El Kamudi'yi getirdiği belirtildi. Kaddafi'nin, ayrıca geçen hafta istifa ederek muhalefete katılan Başsavcı Abdürrahman El Abbar'ın yerine Muhammed Akri El Mahgubi'yi atadığı kaydedildi.







Savaş uçakları Ecdebiye'yi bombalıyor





Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin, ülkenin doğusundaki Brega kentinin kontrolünü yeniden ele geçirdiği bildirildi.





El Cezire televizyonu, muhaliflerle Kaddafi birlikleri arasında çıkan şiddetli çatışmaların ardından kentin kontrolünün tekrar Kaddafi'ye geçtiğini duyurdu.





Haberde, Brega bölgesindeki bir havaalanının da Kaddafi'ye bağlı güçlerin denetimine geçtiği belirtildi.





El Cezire, savaş uçaklarının, muhaliflerin bir askeri üs ve silah deposunun denetimini elinde tuttuğu bölgedeki Ecdebiye kasabasını bombaladığını da bildirdi.





ABD senatosu, Kaddafi'yi kınadı





ABD senatosu, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin kendisine karşı ayaklanan halkı sindirmek amacıyla giriştiği saldırıları kınayan bir karar tasarısını kabul etti.





Senato kararda, istifa etmeye çağırdığı Kaddafi'nin şiddeti sona erdirmesini, Libya halkının demokratik reform isteklerine cevap vermesini ve ülkesinin barışçıl bir şekilde demokrasiye geçmesini sağlamasını istiyor.





BM Güvenlik Konseyini, Libya halkını Kaddafi'nin saldırılarından korumak için yeni önlemler almaya çağıran kararda, bu çerçevede Libya'nın hava sahasında bir uçuş yasağı bölgesi oluşturulması da istendi.





BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, BM Genel Kurulu'nun Libya'nın Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi'ne üyeliğini askıya alma kararından memnuniyetini açıklamıştı.





Genel Sekreter Ban Ki-mun, 192 üyeli Genel Kurul'un dün Libya'nın üyeliğini askıya aldığı toplantıda yaptığı konuşmada, hem Genel Kurul'un bu yöndeki kararından hem BM Güvenlik Konseyi'nin Libya'daki rejime yönelik yaptırım kararından, hem de İnsan Hakları Konseyi'nin Libya'daki insan hakları ihlallerini soruşturma yönündeki kararından memnuniyet duyduğunu belirtmişti.







Gates: Askeri seçeneğin büyük sonuçları olur





ABD Savunma Bakanı Robert Gates, ''İki amfibi saldırı gemisini ve yüzlerce deniz piyadesini Akdeniz'e gönderiyoruz. Gerekirse tahliyelere ve insani yardıma destek olacaklar'' dedi.





Washington'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gates, bu güçlerin gerekirse Libya ile ilgili tahliye ve insani yardım çalışmalarına destek olacaklarını söyledi. Gates, herhangi bir askeri seçeneğin çok dikkatle belirlenmesi gerektiğini, çünkü böyle bir yöntemin hem bölgede, hem de ABD ordusunda ve ABD ordusunun Afganistan'da şu anda üstlenmiş olduğu görevler üzerinde ''çok büyük sonuçlarının olacağını'' ifade etti.





ABD Genelkurmay Başkanı Mike Mullen de Libya ile ilgili bütün seçenekleri değerlendirmekte olduklarını ancak henüz, verilmiş bir karar bulunmadığını belirtti.







BM'den Libya'ya kötü haber





BM Genel Kurulu, Libya'nın, merkezi Cenevre'de bulunan BM İnsan Hakları Konseyi'ne üyeliğini askıya aldı.





İnsan Hakları Konseyi'nin geçen haftaki toplantısında, Libya'nın üyeliğinin askıya alınması yönündeki tavsiye çerçevesinde harekete geçen 192 üyeli Genel Kurul, Lübnan tarafından sunulan ve Libya'nın üyeliğinin askıya alınmasını isteyen karar tasarısını görüş birliğiyle kabul etti.





BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen kararda, Genel Kurul'un 15 Mart 2006 tarihinde aldığı ''insan haklarını sistematik olarak ihlal eden, İnsan Hakları Konseyi'ne üye ülkelerin, üyeliğini askıya alabileceği'' yönündeki karar anımsatılarak, Genel Kurul'un Libya'daki isan hakları durumdan derin endişe duyduğu belirtildi.



