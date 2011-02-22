-KADDAFİ: İSTİFA ETMEYECEĞİM TRABLUS (A.A) - 22.02.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, ülkesinde bir haftadır süren gösterilerin ardından, görevinden istifa etmeyeceğini bildirdi. Devlet televizyonundan halka hitap eden Kaddafi, istifasını isteyen göstericilerle mücadele edeceğini, ülkesinden ayrılmayacağını söyledi. Kaddafi, "burada bir şehit olarak öleceğini" belirtti. "Ben devrimin lideriyim, istifa edecek bir devlet başkanı değilim" diyen Kaddafi, yönetime karşı gösterilerin dünyada Libya'nın imajını bozduğunu kaydetti.