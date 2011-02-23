Kaddafi: İstifa etmeyeceğim, gerekirse şehit olurum



"Şehit olurum ama istifa etmem"







Ben bir bedeviyim. Ben bir devrimciyim benim atalarım kuşaklar boyunca devrimin yanında oldu.





Devrim sürecini engelleyemeyiz. Benim dedem burada şehit düştü. Hiçbir şekilde bu ülkeden gitmeyeceğim, terk etmeyeceğim. Gerekirse şehit olarak öleceğim. Hepsinin mezarları bu topraklardayken ben bu haklı davamdan vazgeçmeyeceğim. Bu topraklardan ayrılmayacağım. Biz bu ağaçları kanlarımızla suladık.





Geçmişte bu topraklar bombalandı bütün evleri yıktılar. Kaddafi’ye de diğer başkanlara davrandıkları gibi davranmaya çalışıyorlar. Kaddafi normal bir insan değil, benim evimin üzerine bombalar düşerken çocuklarıma neredeydiniz diye sordum.





Siz ABD’nin anında yer aldınız herkes kendini kurtarmak için Kaddafi’nin evine geldi. Hiç kimse bu zaferi geri alamaz. Biz o zaman da teslim olmadık. Direndik.





"Haplar verilen gençler sıçanlar gibi ortada dolaşıyor"







Bir avuç genç, orada burada sıçanlar gibi dolanıyorlar. Onlar Libya’da olan güvenliği kullanmak istediler ve daha önceki suç kayıtlarını ortadan kaldırdılar ve bize karşı geliyorlar. Ama ben onları suçlamıyorum. Tunus’ta olan bitenden etkileniyorlar ve örneğin mahkemelere yönelik bir takım talan hareketleri oldu. Ama bu insanlara hap ve para veren güçler var.

Ölenler o insanlar değil, onlar geri planda saklanıyor ve gençleri öne sürüyorlar. Benim komutanlığım altında bir devrim yürüttük ve biz Bingazi’de zafere ulaştığımızda 20 bin kişi zafere yürüdü. O zaman İtalya’nın kontrolünün altındaki topraklar ve daha sonra ABD’nin kontrolü altındaki toprakları ele geçirdik.



"Güç Libya halkında, halk endişeli"



Şimdi sokaklara dökülenler o zaman neredeydiniz? 5 tane ABD üssü varken bu ülkede neredeydiniz. Bugün de mücadele devam edecek ancak Libya için bir bedeli oluyor. Ama zafer olacak. Kimse Libya ile başa çıkamaz.

Biz bütün gücümüzü Libya halkına devrettik. Tüm halk endişe duyuyor.

Halk komitelerinden sizler sorumlusunuz. Daha önce sınırlarda İsrail’e karşı El Fetih mücadele ederken Bingazililer de oradaydı. Eski Bingazililer İsraile kaşı savaşmıştı, şimdiki insanlar Bingazili olamaz.

Başkan olsaydım istifamı yüzünüze fırlatırdım zaten. Devrimin gerçek sahipleri hemen bu gece sokağa çıksın.









"Evlerinizden çıkın ve örgütlenin"

