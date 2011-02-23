Kaddafi: İstifa etmeyeceğim, gerekirse şehit olurum

Ben bir bedeviyim. Ben bir devrimciyim benim atalarım kuşaklar boyunca devrimin yanında oldu.
Devrim sürecini engelleyemeyiz. Benim dedem burada şehit düştü. Hiçbir şekilde bu ülkeden gitmeyeceğim, terk etmeyeceğim. Gerekirse şehit olarak öleceğim. Hepsinin mezarları bu topraklardayken ben bu haklı davamdan vazgeçmeyeceğim. Bu topraklardan ayrılmayacağım. Biz bu ağaçları kanlarımızla suladık.
Geçmişte bu topraklar bombalandı bütün evleri yıktılar. Kaddafi’ye de diğer başkanlara davrandıkları gibi davranmaya çalışıyorlar. Kaddafi normal bir insan değil, benim evimin üzerine bombalar düşerken çocuklarıma neredeydiniz diye sordum.
Siz ABD’nin anında yer aldınız herkes kendini kurtarmak için Kaddafi’nin evine geldi. Hiç kimse bu zaferi geri alamaz. Biz o zaman da teslim olmadık. Direndik.
Bir avuç genç, orada burada sıçanlar gibi dolanıyorlar. Onlar Libya’da olan güvenliği kullanmak istediler ve daha önceki suç kayıtlarını ortadan kaldırdılar ve bize karşı geliyorlar. Ama ben onları suçlamıyorum. Tunus’ta olan bitenden etkileniyorlar ve örneğin mahkemelere yönelik bir takım talan hareketleri oldu. Ama bu insanlara hap ve para veren güçler var.
Ölenler o insanlar değil, onlar geri planda saklanıyor ve gençleri öne sürüyorlar. Benim komutanlığım altında bir devrim yürüttük ve biz Bingazi’de zafere ulaştığımızda 20 bin kişi zafere yürüdü. O zaman İtalya’nın kontrolünün altındaki topraklar ve daha sonra ABD’nin kontrolü altındaki toprakları ele geçirdik.
"Güç Libya halkında, halk endişeli"
Şimdi sokaklara dökülenler o zaman neredeydiniz? 5 tane ABD üssü varken bu ülkede neredeydiniz. Bugün de mücadele devam edecek ancak Libya için bir bedeli oluyor. Ama zafer olacak. Kimse Libya ile başa çıkamaz.
Biz bütün gücümüzü Libya halkına devrettik. Tüm halk endişe duyuyor.
Halk komitelerinden sizler sorumlusunuz. Daha önce sınırlarda İsrail’e karşı El Fetih mücadele ederken Bingazililer de oradaydı. Eski Bingazililer İsraile kaşı savaşmıştı, şimdiki insanlar Bingazili olamaz.
Başkan olsaydım istifamı yüzünüze fırlatırdım zaten. Devrimin gerçek sahipleri hemen bu gece sokağa çıksın.
Onlar da buranın bir Felluce olmasını istiyorlar. Aynı gruplar bu geceden itibaren yarın sabahtan itibaren bütün gençler komiteler oluşturacaklar ve yerel güvenliği sağlayacaklar. Kentleri yeniden güvenli hale dönüştürecekler. Çünkü bize saldırıyorlar ve güvenlik güçleri geri dönüp güvenliği tesis edene kadar bu insanlarda kabilere, nereden geldilerse oraya geri döncekler. Bütün bunlar olurken güveliğin tessis edilmesine yardım olacaklar. o yüzden sizler ve çocuklarınız yarından itibaren gençlerin kim oldugunu bilirsek rehabilitasyon merkezine yatırırız.
Kadınlar ve erkekler hakimiyeti eline geçirmek zorundalar. Bir uçtan öbür uca halk devrimini korumak zorundalar. Halkın otoritesine saygı duyulmak zorunda. Tekrar söylüyorum. Evlerinizden çıkın ve örgütlenin ve komitelere katılın. Güvenliğin sağlanmasına yardım edin. Yarın bütün kentlerde gençler bu komitelere katılmak zorundalar. Bu komitelerde devrimin kazanımlarını korumak zorundalar.
"Halk cehennem hayatı yaşıyor"
İmamlara sesleniyorum, Kuran'ı gerçekten bilenler bütün bu insanlarda yarın toplumuzun değerlerini savunmak için sokaklara çıkmak zorunda. Başları dimdik güvenle yürümek zorunda herkes. Çünkü şu an cehennnem hayatı yaşıyorlar. İnanıyorum ki yarından itibaren yeni yönetimler oluşturulacak. Halkın yönetimi yarından itibaren yeniden oluşturulacak ve Seyfülislamın konuşmasında gündeme getirdiği konuşmalar konuşulacak. O çerçevede hâkimler ve hukuk insanlarının gündemine getirilecek. Hukukun üstünlüğünün kazanmasını istiyoruz. Benim elimde ne varsa, bütün bunları Libya halkıyla paylaşmak istiyorum. Cesur olun. Onlar bir avuç insan. Sizse milyonlarca insansınız. güvenliği sağlayın ve size yardımcı olabilecek bürolarınız olucak, görevlileriniz olacak. Libya petrolü Libya halkıyla paylaşılacak.
Devrim günü "Bingazi'ye neden geldin" diye sordular ve daha önce sınırlarda İsrail'e karşı mücadele ederken kendisi yaralandı, ateş edildi. Bütün bunları yaşamış bir ülke, bir kent Bingazi. İsrail'le mücadele etmek için gitmiştiniz. bunlar Bingazililer'di. Siz kimsiniz? Siz Bingazili olamazsınız!
Ve bütün bu bölgelerde bizler, başka kimseye güvenmeyeceğiz. Halk da güvenmeyecek. Halk komiteleri kurulcak. Ve sadece kendilerine güvenecekler. Ve bütün bu bölgelerde Turna'da, Haram'da, bütün bölgelerde halk kendi komitelerini oluşturabilir. Eminim bu çağrıdan sonra yarın herkes, tüm halk yeni komitelerin oluşması için çağrıda bulunacak. Komitelerin oluşmasını talep edecek. Herkesin kendi belediyesi olacak.
Herkesin kendi yerel yönetimi olacak. Ve hepimiz tarihimizi hatırlayacağız.
Elinde silahları taşıyanlar genç insanlar. Bu genç insanlara silahlar verildi. Özellikle Bingazi'de silahlı tanklar verildi bu gençlere. İnsanlar çocuklarını toplamamalılar ve herkes evinden çıkmalı. Kadınlar, erkekler, çocuklar! Eğer siz Kadaffi'nin ülkesinde yaşıyorsanız, biz tüm Amerikalılar'a, İtalyanlar'a karşı koyduk ve devam edeceğiz.
Ve petrol gelirinin yüzde 90'ı halka ait. Sokakları güvenli hale getirin. Güç, Libya halkının arkasında. Güç kullanırsak halka karşı, uluslararası hukuka karşı koymuş oluruz. Yarın, hatta bu akşam, başkan olsaydım eğer istifamı yüzünüze fırlatırdım. Ama ben başkan değilim. Kanımın son halkasına kadar mücadeleme devam edeceğim. Siz, Amerika saldırganlıgının etkisi altında olan bir grupsunuz. Çocuklarınızı sokaklardan toplayın. Çünkü çocuklarınızı sizden aldılar. Çocuklarınız ölüyor. Ama neden? Hangi amaç için? Sadece Libya'yı kötülemek için. Libya'daki barış ölmüş oldu. Sizin çocuklarınız öldü.
Bu korku neden? Çetelerden neden korkuluyor? Bu çeteler fareler gibi. Halkı temsil etmiyor. Çoğunluğun içerinde bir iki insan bunlar.
Özellikle silah kullananlar ölüm cezasına çarptırılacaklar. Ayrıca devlet egemenliğine göz diken, küçümsemeye çalışanlar ölüm cezasına çarptırılacaklar. Ve özellikle orduya karşı suç işleyenler, casusluk faaliyeti işleyenlerin cezası ölüm. Özellikle başka bir ülke için çalışan her kimse bu insanlar ölüm cezasına çarptırılacaklar. Biz gençliği suçlamıyoruz.
Ancak bu insanlar yakalandıklarında ve yargı önüne çıkarıldıklarında af dileyecekler ama biz o zaman onlara karşı şefkat göstermeyeceğiz. Güç kullananlar ya da başka yönteme başvuranlar ölüm cezasına çarptırılacaklar. Bütün farklı silahlara başvurarak devlete kast edenler öldürülecek. Size sesleniyorum. Bu çok tehlikeli bir dönem. Devletin otoroitesine karşı güç kullanımının cezası ölümdür. Tüm bu suçların cezası ölümdür.
Zaten kanunda da belirtilmekte, iç savaşa neden olanın da cezası ölümdür. Somali gibi mi olmak istiyorsunuz? Çünkü istiyorsanız iç savaş çıkacak. Dolayısıyla bu insanları tutuklamak zorundayız. Yakalananlar, bütün bu olaylara neden oldukları tespit edilenler, ülkenin milli birlik ve beraberliğine kast etmiş olanlara karşı bir tutum içerisinde olmalıyız. Ama biz burdan ayrılmıyoruz. Bu binayı terk etmiyoruz. Tanklarla geldiler. Rusya da olanları hatırlayacaksınız. Yeltsin'e karşı tanklarla geldiler, parlemantoya tanklarla geldiler ve onlar fareler gibi kaçtı. Meydanlarda o dönem olanları hatırlayın.
Tankların önüne geçenleri ezdiler. Rusya'da olanları hatırlayın. Buna rağmen sonuçta bu gibi durumlarda ülkenin birliği daha önemli. Çin'i hatırlayın. Tankların meydanlara çıkanları nasıl ezdiğini hatırlayın. Ülkenin birliği o insanların hayatlarından daha önemliydi. Ya da Sarkave'yi hatırlayın Felluce'de. Bin Ladin'in 2.adamı Sarkave'yi. ABD, bir uçtan diğer uca bombaladı. Ve tek amaçları Sarkave'yi öldürmekti. Sırf bunun için ülkeyi bombaladılar. Kimse de eleştiri getirmedi. Bütün kent yıkıldı. Onca sivil hayatını kaybetti. İnsanlar düğünlerde, Irak'ta düğünlere saldırıldı. Bağdat'ta 2-3 milyon insan öldürüldü. Amaç terörizmden kurtulmaktı. Denizden, karadan, havadan saldırılar yaşandı. Tankların önüne kim geçtiyse öldürüldü. Somali'ye bakın.