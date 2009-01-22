Kaddafi: 'İsratin' devleti kurulsun

İsrail'de yayımlanan Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Kaddafi, ABD'nin Georgetown Üniversitesinde video konferans aracılığıyla katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, bunun, Orta Doğu'da sürekli ihtilaflarla yüz yüze kalacak İsrail'in çıkarına olduğunu da ifade etti.Yahudilerin varlığını sürdürme hakkını desteklediğini belirten Kaddafi, ancak dünyanın iki devletli çözüm anlayışından vazgeçmesi gerektiğini söyledi.Kaddafi, "Eğer bu grubun (Yahudilerin) varlığını sürdürmesini istiyorsanız, Filistin bunun için doğru yer değil. Orta Doğu Arapların denizidir. O zaman bunları (Yahudileri), soyutlanmış halde barış içinde yaşayabilecekleri Alaska, Honolulu, Hawaii adaları ya da Pasifik adalarına götürün" diye konuştu.Kaddafi aynı konuşmasında, ABD Başkanı Barack Obama'ya terör ağı El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'e barış için şans vermesi çağrısında da bulunmuştu.