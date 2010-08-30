Kaddafi: İslam tüm Avrupa'nın dini haline gelmeli

T24 - Libya Dostluk Anlaşması'nın 2'nci yıldönümü nedeniyle İtalya Roma'da bulunan Libya Lideri Muammer Kaddafi'nin, "İslam tüm Avrupa'nın dini haline gelmelidir. Bunun ilk adımı Türkiye'nin Avrupa'ya girmesiyle olacak" sözleri İtalya'da olumsuz karşılandı.





Muammer Kaddafi, 2 özel uçağıyla dün öğlen saatlerinde Roma'ya geldi.





Libya Havayolları'na ait diğer iki uçakta ise kutlamalarda boy gösterecek olan 30 safkan Arap atı bulunuyordu. Yine bedevi çadırını kurduran Kaddafi, ayağının tozuyla hostes ve manken sitesi Hostessweb'den talep edilen ve her birine 70'şer euro ödendiği belirtilen 500'e yakın genç kıza, Libya Akademisi'nde İslam diniyle ilgili konferans verdi ve onları Müslüman olmaya davet etti.











3 kız Kaddafi'nin önünde Müslümanlığı kabul etti





Basına kapalı gerçekleştiği için konferanstan çıkan kızların basına verdikleri bilgiler ışığında aydınlanan detaylar arasında, 3 kızın Kaddafi'nin önünde Müslüman olmaya karar vermesi de var. 2 kızın ise bu davranışı "aşağılayıcı" bulmaları nedeniyle konferansı terk ettikleri belirtildi.





Ayrıca kızlara birer Kur'an-ı Kerim de hediye edildi. Kaddafi'nin yaptığı konuşmada, "Sizleri İslam'a çağırıyorum. Hz. Muhammed son peygamberdir. İslam tüm Avrupa'nın dini haline gelmelidir. Bunun ilk adımı Türkiye'nin Avrupa'ya girmesiyle olacak" dediği aktarıldı.











Suç ortaklığı yapıyor







Öte yandan Muammer Kaddafi'nin bu sözlerine tepkiler gecikmedi. Meclis Başkan Yardımcısı Rosy Bindi, "Berlusconi, sadece Libya çölünde zavallılara işkence edilmesine değil İtalyan kadınlarının aşağılanmasına da suç ortaklığı yapıyor. Sadece İtalya kadın karşıtı şakaları kaldırıyor" dedi.







Ulusal Sağ Parti'nin genel sekreteri Francesco Storace, "Birileri Avrupa'nın Hıristiyan olduğunu hatırlamalı. İnanç üzerinden şov tolere edilemez" diye tepkisini ortaya koyarken Berlusconi'nin koalisyon ortağı olan Kuzey Birliği Partisi (KBP) senatörlerden Piergiorgio Stiffoni daha sert konuştu:





"İslam barışı değil, bizi fethetmeyi amaçlıyor ama bunların cüreti, bizim yumuşak davranmamızdan kaynaklanıyor."





Yine KBP'nin Avrupa Parlamentosu milletvekili Mario Borghezio ise "Kaddafi'nin bu sözleri, onun Avrupa'yı Müslümanlaştırmak gibi tehlikeli bir projenin peşinde olduğunu gösteriyor" iddiasında bulundu.







Berlusconi iftar verecek



Yarın Roma'dan ayrılması beklenen Kaddafi'nin ziyaretinin Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle Berlusconi onun onuruna bu akşam bir iftar verecek. Kaddafi ayrıca dün akşam programının dışına çıkarak Roma'nın bazı meydanlarında yürüdü.





Piazza Navona'daki (Navona Meydanı) bir satıcıdan takı alarak 300 Euro bıraktı. Ardından Campo Di Fiori Meydanı'na giden Kaddafi, bir kafeteryanın önündeki masaya oturarak capuccino içti. İtalyan gazetelerinin büyük çoğunluğu internet sitelerinde Kaddafi'nin Roma ziyaretini, "Roma'da Kaddafi şov" diye ele aldı





