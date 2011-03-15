-KADDAFİ İPLERİ ELE GEÇİRİYOR TRABLUS (A.A) - 15.03.2011 - Libya'da, Tobruk hariç bütün petrol ihrac terminallerinin Libya lideri Muammer Kaddafi yönetiminin kontrolünde olduğu bildirildi. Libya Petrol İşçileri Sendikası Başkanı Muhammed Ebu Sitteh yaptığı açıklamada, ''Bütün petrol ihracat terminalleri kontrol altında, Tobruk hariç'' dedi. Görgü tanıklarına göre, petrol terminalinin bulunduğu Brega'da Kaddafi yanlısı güçler ile isyancılar arasında çatışmalar halen sürüyor. -"ZUVARA'DA KADDAFİ YANLILARI MİTİNG DÜZENLEDİ" Libya devlet televizyonu, Zuvara kasabasında Muammer Kaddafi'yi destekleyenlerin miting düzenlediğini duyurdu. Televizyon, başkent Trablus'un batısındaki Zuvara kasabası sakinlerinin devrim lideri Kaddafi'ye destek için kitlesel gösteriler düzenlediklerini belirtti. Kaddafi yanlısı güçlerin dün Zuvara kasabasını muhaliflerin elinden aldığı bildirilmişti. -"MUHALİF GÜÇLER ECDEBİYE'DEN ÇEKİLİYOR" TRABLUS (A.A) - 15.03.2011 - Reuters muhabiri, Libya'da muhalif güçlerin doğudaki Ecdebiye'den çekildiklerini gördüğünü söyledi. Muhabir telefonla verdiği bilgide, çekilen muhalif güçlerin sayısı hakkında ayrıntı vermedi. Libya devlet televizyonu da Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin Ecdebiye'nin kontrolünü tamamen ele geçirdiğini bildirmişti.