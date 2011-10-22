Kaddafi ile hatıra fotoğraf kuyruğu





T24- Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin cenazesi Misrata yakınlarındaki Afrika pazarında tutuluyor.









AA ekibi, şehre yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki bir sitenin içinde yer alan Afrika pazarındaki soğuk hava deposunda tutulan Kaddafi'in cesedini görüntüledi. Afrika pazarının bulunduğu sitede geniş güvenlik önlemleri alındığı ve yaklaşık 3 bin kişilik UGK gücünün sitedeki güvenliği sağladığı öğrenildi.





Yiyecek satılan bir pazar olan Afrika pazarının içindeki bir soğuk hava deposunda bulunan Kaddafi'nin cesedini görmek isteyen Misratalıların, deponun önünde ve sitenin dışında kuyruklar oluşturduğu görüldü.







Yaklaşık 10 kişilik gruplar halinde içeri alınan Libyalılar, Kaddafi'nin yerde yatan cansız bedenini izleyerek sloganlar atıyorlar. Libyalıların, Kaddafi'nin bulunduğu yerde en fazla 5 dakika kalmasına izin veriliyor. Bazı Libyalılar cesetle birlikte fotoğraf çektirip görüntü kaydı alıyorlar.





Kaddafi'nin cesedine ilerleyen saatlerde otopsi yapılması ve UGK Başkanı Mustafa Abdülcelil'in Misrata'da bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.







Nereye, ne zaman gömüleceği de sorun





Geçici Milli Konsey üyeleri, dün defnedilmesi beklenen Kaddafi'nin, birkaç gün sonra toprağa verileceğini duyurdu. Konseyin Maliye Bakanı Ali Tarhuni, cesedin morgda tutulduğunu açıkladı. Kaddafi'nin mensubu olduğu Kaddafa aşireti ise cenazenin kendilerine verilmesini istiyor.





GMK sözcülerinden Abdülmecid Milecta, cesedin Kaddafa aşireti üyelerine teslim edilebileceğini ve Kaddafi'nin gizli bir yerde defninin sorumluluğunun da aşiret üyelerine verileceğini söyledi. Milecta, aşiret üyelerinin kabul etmemesi durumunda ise GMK güçlerinin, Kaddafi'nin cenazesini Sirte yakınlarında öldürülen diğer yakınlarıyla birlikte defnedeceğini belirtti. Yakalandıktan sonra mahkeme kararıyla idam edilen devrik Irak lideri Saddam Hüseyin de doğum yeri Tikrit'te defnedilmişti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise Kaddafi'nin hangi şartlarda öldüğüyle ilgili soruşturma yapılmasını istedi. Örgüt Sözcüsü Rupert Colville, Kaddafi'nin canlı yakalandığını ve daha sonra öldüğünü gösteren amatör videoların "çok rahatsız edici" olduğunu söyledi.









