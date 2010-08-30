-KADDAFİ İKİNCİ GÜNE DE HOSTESLERLE BAŞLADI ROMA (A.A) - 30.08.2010 - Libya lideri Muammer Kaddafi, Roma ziyaretinin ikinci gününde de hostes kızlarla bir araya geldi. Roma'ya dün gelir gelmez hostes kızlardan oluşan 500 kişilik bir gruba konferans veren Kaddafi, ikinci güne de aynı şekilde başladı. Libya'nın Roma Büyükelçiliği'nin isteği üzerine Hostessweb ajansı tarafından bulunan kızlar, bugün öğle saatlerinde Kaddafi'yle buluşmak üzere otobüslerle Libya Akademisi'ne gittiler. Kaddafi'nin yapacağı konuşmayı dinlemeleri için Libya Akademisi'ne dün 10 otobüsle 500 kız götüren yetkililer, bugünkü buluşma için ise 4 otobüsle yaklaşık 200 kız götürdü. Çoğunluğu beyaz gömlekli siyah etekli kızlardan oluşan hostesler arasında, 10 kişinin başlarını da kısmen örtmüş olmaları dikkati çekti. Roma'ya İtalya-Libya Dostluk Anlaşması'nın ikinci yıldönümünü kutlamak için gelmiş olan Kaddafi'nin, akşam saatlerinde Berlusconi'yle birlikte Libya tarihini konu olan bir fotoğraf sergisinin açılışını yapması bekleniyor. Kaddafi daha sonra da Berlusconi'nin Salvo D'Aquisto Kışlasında vereceği 800 kişilik iftar yemeğine katılacak. İftar sırasında Kaddafi'nin getirdiği 30 kişilik folklor ekibi Arap atlarıyla, İtalyan jandarması da kendi atlılarıyla birer gösteri yapacak. Kaddafi'nin Berlusconi'yle buluşmasında bazı ikili anlaşmalar imzalayabileceği, Roma'daki Libya Büyükelçiliği rezidansının bahçesinde kurulacak bedevi çadırında İtalyan şirketlerinden bazı yöneticileri kabul edebileceği belirtiliyor.