-KADDAFİ İÇİN ÜLKE ARANIYOR ANKARA (A.A) - 17.04.2011 - Amerikan New York Times gazetesi, ABD hükümeti ve müttefiklerinin, yoğun bir şekilde Libya lideri Muammer Kaddafi'nin sığınabileceği bir ülke arayışı içinde olduklarını bildirdi. Gazetenin isminin açıklanmasını istemeyen Amerikalı yetkililere dayanarak verdiği habere göre, 1988'de İskoçya üzerinde Pan Am yolcu uçağının bomba patlatılarak düşürülmesi ve ülkesinde isyan hareketinin başlamasından bu yana sivil halka yönelik canavarca tutumundan dolayı Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından yargılanması riski dolayısıyla, Kaddafi'yi kabul edebilecek ülke sayısı epey az. Obama yönetiminden üç yetkili gazeteye yaptıkları açıklamada, devletleri UCM tarafından dava açılan herkesi iade etmeye zorunlu kılan Roma Anlaşması'nı imzalamamış bir ülke bulmaya çalıştıklarını belirterek, Kaddafi'nin devletlerin yarısının anlaşmayı imzalamadığı Afrika'daki bir ülkeye sığınabileceğini kaydetti. Amerikalı üst düzey yetkililer, "Irak'tan bazı dersler aldık. Bunlardan en önemlisi rejim değişikliğinin sorumluluğunu Libyalılar üstlenmeli, biz değil. Yapmaya çalıştığımız sadece barışçıl bir geçiş olanağını organize etmek. Kaddafi'nin ayağını güç kullanarak kaydırmak sözkonusu değil. Ancak Libya'nın Kaddafi ile bir geleceği olduğunu hayal etmek imkansız. Kendi halkını katletmek isteyen birinin Libya hükümetinin geleceğinde rol oynaması düşünülemez" diye konuştular. BM Güvenlik Konseyi 27 Şubat'ta aldığı son kararla, Kaddafi rejimine ambargo uygulanmasına karar vermiş ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bu ülkedeki sistematik insan hakları ihlalleri ile "insanlık suçu oluşturabilecek" sivil halka karşı saldırıları gözönüne almasını istemişti. ABD Başkanı Barack Obama, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile İngiltere Başbakanı David Cameron da önceki gün ortak bir çağrıyla Albay Kaddafi'nin gitmesini istemişti.