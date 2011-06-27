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Dünya

Kaddafi için tutuklama emri çıkarıldı!

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Libya lideri hakkında tutuklama emri çıkardı...

27 Haziran 2011 03:00

T24 - Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılarından Moreno-Ocampo, Mayıs ayında Libya lideri Muammer Kaddafi için ‘insanlığa karşı suç işlemek’ gerekçesiyle tutuklanmasını istemişti. 

Ocampo’nun talebini değerlendiren Lahey’deki mahkeme Kaddafi hakkında tutuklama emri çıkardı. Karar, Kaddafi’nin oğlu Seyf-ül İslam ve istihbarat şefi Abdullah Senussi’yi de kapsıyor. 

Kararı açıklayan Yargıç Sanji Mmasenono Monageng, Libya liderinin,yakın çevresiyle işbirliği içinde rejim karşıtı halkı bastırmaya ve halkın cesaretini kırmaya yönelik bir planı asarladığını ve yönettiğini düşündürecek bazı nedenlerin bulunduğunu söyledi. 

UCM yargıçları Kaddafi'nin yönetimin yıkılması için başlatılan ayaklanmanın ilk 12 gününde yüzlerce insanın öldürülmesi, yaralanması, tutuklanması ve hapsedilmesini yönettiği ve suçlarını örtbas etmeye çalıştığı gerekçesiyle arandığını ilan etti. 


ARABULUCULUK ÇABALARINI ENGELLEYEBİLİR

Kararın, Libya'da 4 aydır hükümet güçleriyle muhalifler arasında devam eden çatışmaları bitirmek için yapılabilecek muhtemel arabuluculuk çabalarını da zorlaştıracağı tahmin ediliyor. Mahkeme, 3 Martta konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. 


EL BEŞİR’DEN SONRA İLK 

Kaddafi, soykırım, insanlığa karşı suç ve Darfur'da savaş suçu işlemekten 2009'dan beri aranan Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'den sonra, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama emri çıkardığı ikinci lider oldu. 


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