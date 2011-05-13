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Dünya

KADDAFİ İÇİN TUTUKLAMA EMRİ ÇIKABİLİR ROMA (A.A)

13 Mayıs 2011 01:51

-KADDAFİ İÇİN TUTUKLAMA EMRİ ÇIKABİLİR ROMA (A.A) - 12.05.2011 - İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), Libya lideri Muammer Kaddafi için bu ay sonunda tutuklama emri çıkarmasını beklediğini söyledi. Frattini, Muammer Kaddafi için tutuklama kararının yayımlanmasının Libya krizinde "anahtar bir an" olacağını belirterek, bu kararın yayımlanmasından sonra Kaddafi için sürgünü kabul etme olanağı kalmayacağını ifade etti. "O andan sonra ne iktidardan ne de ülkeden ayrılma düşünülebilir" diyen Frattini, tutuklama emrinin yayımlanmasından sonra bütün uluslararası toplumun yasal yükümlülükleri olacağını belirtti. BM Güvenlik Konseyi, 26 Şubat'ta Libya krizinin UCM'ye havale edilmesini onaylamıştı.

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