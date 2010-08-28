-KADDAFİ HOSTES KIZLARLA BULUŞACAK ROMA (A.A) - 28.08.2010 - Libya lideri Albay Muammer Kaddafi'nin, Pazartesi günü Roma'ya yapacağı resmi ziyaretin programı daha şimdiden İtalyan basınının ilgi odağı oldu. Kaddafi'nin Roma'da tıpkı 2009 Kasım ayında olduğu gibi, hostes kızlar ve üniversiteli gençlerle buluşmayı planladığı öğrenildi. Roma'ya büyük ihtimalle yarın gelmesi beklenen Kaddafi'nin, ziyaret programı son derece gizli tutuluyor. İtalya-Libya Dostluk Anlaşması'nın ikinci yıldönümünü kutlama amacıyla İtalya'ya gelecek Kaddafi, Pazartesi gecesi Roma'da, jandarmaya ait bir kışlada İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi ile 800 kişinin katılacağı bir iftar yemeğinde biraraya gelecek. Kaddafi'nin, ziyaret sırasında hostes kızlar ve gençlerle de buluşması için hazırlıklar yapıldığı ortaya çıktı. Kaddafi'ye 2000 kasım ayında FAO zirvesi için geldiği Roma'da, 200 kişilik hostes kız ayarlamış olan Hostesweb şirketinin sahibi Alessandro Londero, bu konudaki iddiaları doğruladı. Şirketin resmi web sayfasında, 30 ağustostaki bir toplantı için 200 hostes kız arandığına ilişkin bir ilan dikkati çekerken, Leonardo, Kaddafi'nin sohbet amacıyla arzu ettiği toplantıya, bu kez üniversiteli gençlerin de dahil edilebileceğini söyledi. Londero, Corriere della Sera'da bugün yayımlanan demecinde, kızlara Kur'an ve Yeşil Kitab'ı anlatmak isteyen Kaddafi'ye, Kasım 2009'da kişi başına 50-75 Avroluk bir ücretle 200 hostes temin etmelerinin, basında "eskort sağlayıcılığı" gibi sunulmasından rahatsız olduklarını belirtti. Kaddafi'nin 2009'da Roma'da Villa Pamphili parkındaki bedevi çadırında gerçekleşen buluşmanın, Libya lideri ile kızlar arasında "harika bir ilişkinin başlamasına vesile olduğundan" sözeden Londero, "Kaddafi'yi havaalanında karşılayacaklar arasında, bizden bir heyet de yer alacak" dedi. -KADIN KORUMALARLA FUTBOL- Londero, 2009'daki buluşmanın ardından kızlarla birlikte Libya'yı ziyaret ettiklerini de anımsatarak, "Albay ile kızlar arasında harikulade ve yoğun bir ilişki oluştu. Onu ülkesinde de ziyaret etmek için Libya'ya gittik. Çölde harika saatler geçirdik. Ona orada Tanrı gibi tapıyorlar. Bizler onu orada, sıradan bir insan gibi avlanırken, kadın korumalarıyla futbol oynarken görme imkanı bulduk" diye konuştu. Libya lideri Kaddafi'nin Roma'da yapacağı toplantının yeri konusunda bilgi vermeyen Londero, "Bu seferki toplantıda, sadece ajansımıza bağlı gençler değil, üniversite öğrencileri de olacak. Benim anladığım kadarıyla Kaddafi'nin, Kur'an'ı ve Yeşil Kitap'ı zorla konuklarının kafasına sokmak gibi bir niyeti yok" ifadesini kullandı.