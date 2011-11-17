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Dünya

‘Kaddafi hayatımı mahvetti’

Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin halkına yaptığı zulümle ilgili tüyler ürpertici hikayeler ortaya çıkmaya devam ediyor

17 Kasım 2011 02:00

T24- Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin halkına yaptığı zulümle ilgili tüyler ürpertici hikayeler ortaya çıkmaya devam ediyor



Safiye, Kaddafi’nin kadın korumalarından haki rengi üniforma giyenlerin seks kölesi olarak tutulduğunu anlattı.


Fransız gazetesi Le Monde’a konuşan 22 yaşındaki Safiye’nin Kaddafi’nin sarayı Bab-ül Aziziye’deki tutsaklığı tecavüz ve işkenceyle dolu geçmiş. 2004’te henüz 15 yaşındayken lisesini ziyaret eden Kaddafi tarafından ‘seçilen’ Safiye saraya davet edilmiş.


Yirmi seks kölesi


Bir kahraman olarak gördüğü ‘Rehber’le tanışacağı için sevinen genç kızın kabus dolu 5 yılı gözyaşları içinde ‘zorla seksi kıyafetler giydirilip dans ettirilmesiyle’ başlamış. Kaddafi tarafından devamlı tecavüze uğrayan, sadist hareketleri yüzünden sık sık kanama geçiren Safiye’nin trajedisini sarayda esir hayatı yaşayan 18-19 yaşlarındaki 20 kadar kız da paylaşıyormuş.


İddiaya göre kokain bağımlısı olduğu söylenen Kaddafi’nin zoruyla uyuşturucu alan Safiye aşırı dozdan hastaneye kaldırılmış. Davetli yabancı mankenlere ‘bavul dolusu paranın hediye edildiği’ partilerde 2 tane Afrikalı lider de esir kadınlara tecavüz etmiş. Sarayda yaşayan Kaddafi’nin karısının ve ailesinin bütün bu sapkınlığı görmezden geldiğini anlatan Safiye, 2007’de iki haftalık Afrika gezisine götürülmüş.


Ailesi kaçırdı


Haki üniforma giydirilen Safiye, Kaddafi’nin kadın korumalarından olmadığını kanıtlamak için kırmızı ruj sürünce feci şekilde dövülmüş. Ailesi şikayetçi olursa öldürülecekleri söylenen Safiye nihayet 2009’da dördüncü denemesinde ailesinin yardımıyla esir hayatından kurtulup Fransa’ya kaçmış.
Fransa’dan sonra Tunus’a sığınan ve ayaklanmanın başlamasıyla ülkesine dönen Safiye’nin nisan ayında evlendiği kocası isyancılara katılıp ağır yaralanmış.


Hikâyesini ağlamaktan yer yer nefesi kesilerek anlatan Safiye, Kaddafi’nin linç edildiği görüntüleri seyrederken ‘bir an için zevk aldığını’ itiraf etse de “Ama sonra ağzımda acı bir tat kaldı. Yargılanmasını isterdim. Karşısına geçip gözlerinin içine bakıp bunları bana neden yaptın demek isterdim” diyor.

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