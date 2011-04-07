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Dünya

Kaddafi halkına böyle işkence etmiş

Libya’nın Zaviye kentinde yanmış bir karakolda Kaddafi rejiminin tutuklulara yaptığı işkencenin fotoğraflı belgeleri bulundu.

07 Nisan 2011 03:00

T24 - Libya’nın Zaviye kentinde yanmış bir karakolda Kaddafi rejiminin tutuklulara yaptığı işkencenin fotoğraflı belgeleri bulundu.

Libya lideri Muammer Kaddafi’ye bağlı güçlerin bugüne kadar tutuklulara uyguladığı işkencelerin kanıtı yayınlandı. Kaddafi’ye bağlı güçler, uluslararası gazetecileri Zaviye kentine götürdüklerine buradaki hasarın sorumlusunun NATO ve isyancılar olduğunu anlatıyordu. O yüzden gazetecilerin eski bir karakola girip dolaşmasında sakınca görmediler. Fakat tam da o karakolda Kaddafi rejiminin burada yıllarca uyguladığı işkencenin fotoğrafları vardı. 

Kaddafi halkına böyle işkence etti

Amerikan New York Times gazetesinin dün yayınladığı fotoğraflar karakolun ikinci katında yere saçılmış halde duruyordu. Fotoğraflarda işkenceye maruz kalmış cesetler, yarı çıplak, sırtı yarıklarla dolu bir adam ve elleri bağlanmış halde yüzükoyun bir minderin üzerine yatırılmış bir başka tutuklu görülüyor. Polis merkezindeki diğer resimlerde, kan birikintileri, kavanoz ve şişe dolu masalar, barut ve uzun bir testere görülebiliyor. Kaddafi rejiminin sivillere uyguladığı vahşeti gösteren fotoğraflar, Libya hükümetinin bugüne kadar sivillere zarar vermediği yönündeki iddiaları yalanlamaya yetti.

Bu arada Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Başsavcısı Luis Moreno Ocampo, elinde Libya yönetiminin iktidarı elinde tutmak için daha eylemler başlamadan planlar yaptığına ilişkin kanıt olduğunu açıkladı.


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