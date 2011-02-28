-KADDAFİ: HALKIM BANA TAPIYOR WASHINGTON (A.A) - 28.02.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, "halkının kendisine taptığını" söyledi. Kaddafi, Amerikan ABC televizyon kanalından gazeteci Christiane Amanpour ile İngiliz BBC televizyonu ve Times gazetesine yaptığı açıklamada, "Halkım bana tapıyor. Beni korumak için ölebilir" dedi. Amanpour, Twitter hesabından Kaddafi'nin yaptığı açıklamayı yayımladı. Twitter mesajında Kaddafi'nin Trablus sokaklarında protesto gösterilerinin yapıldığını kabul etmeyi reddettiği de belirtildi. -CAMERON: MÜTTEFİKLERLE TEMASTAYIZ- İngiltere Başbakanı David Cameron, Libya hava sahasının, Libya askeri uçakları için uçuşa yasak bölge olması önlemini uygulamak üzere, müttefik ülkelerle temasta olduklarını söyledi. Cameron, Parlamento'da yaptığı konuşmada, bunun için askeri bir yönteme başvurup vurmayacakları gibi ayrıntılara girmedi. Cameron, buna karşın, "askeri yöntemleri olasılık dışı tutmadıklarını" ifade etti. Cameron, "bu rejimin kendi halkına karşı askeri güç kullanmasını tolere edemeyiz. Bu kapsamda Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanından, askeri uçuşa yasak bölge konusunu müttefiklerimizle görüşmelerini istedim" dedi. Libya lideri Kaddafi'ye, derhal görevinden ayrılması çağrısı yapan Cameron, bunun için kendisine yönelik baskı yapılacağını ifade etti. -ABD DENİZ VE HAVA GÜÇLERİ YENİDEN KONUŞLANDIRILIYOR- ABD'nin, Libya yakınlarındaki deniz ve hava güçlerini yeniden konuşlandırmakta olduğu açıklandı. Pentagon sözcüsü Albay David Lapan bugün yaptığı açıklamada, ABD güçlerinin, alınabilecek olası askeri kararlara olanak sağlayacak yeterli hareket serbestisine sahip olabilmeleri yönünde konuşlandırılmakta olduklarını söyledi. -KIZILHAÇ LİBYA'NIN BATISINA GİREBİLMEK İSTİYOR- Uluslararası Kızılhaç Komitesi, yardım ekiplerinin Libya'nın batısına acilen girebilmesini istedi. Kızılhaç Genel Başkanı Yves Daccord, kuzeyde iki haftadır süren şiddet nedeniyle ekiplerin bölgeye gidemediğini belirtti. Daccord, yardım ve sağlık personelinin görevlerini güvenli şekilde yerine getirebilmeleri, hastalara saldırılmaması, ambulans ve hastanelerin amaçlarının dışında kullanılmaması gerektiğini, bunun ölüm kalım meselesi olduğunu vurguladı. Bazı Kızılhaç ekipleri haftasonu Libya'nın doğusuna ulaşmış ve tıbbi yardım sağlamıştı. Başka bir ekip ise Tunus sınırında bekliyor. Başkent Trablus da dahil olmak üzere, Libya lideri Muammer Kaddafi yanlılarının "kalelerinin" çoğu Libya'nın batısında bulunuyor.