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Dünya

Kaddafi hala Libya'da TUNUS (A.A)

07 Eylül 2011 03:05

-Kaddafi hala Libya'da TUNUS (A.A) - 06.09.2011 - Muammer Kaddafi'nin hala Libya'da bulunduğu ve güvende olduğu bildirildi. Kaddafi'nin sözcüsü Musa İbrahim, Reuters'a yaptığı açıklamada, ''Kaddafi Libya'da ve güvende. Kendisi çok sağlıklı ve morali yerinde'' dedi. İbrahim, Libya ordusuna ait bir araç konvoyunun Nijer'e geçtiği yolundaki haberler konusunda ise hiçbir fikrinin olmadığını belirtti. Musa İbrahim, ''kendisinin düşüncesi şu; ne yapması gerekiyorsa onu yapıyor. Sadece Libya'da değil, tüm Arap dünyasında milyonlar tarafından desteklendiğini biliyor'' ifadesini kullandı. Kaddafi'nin bir araç konvoyuyla birlikte komşu ülke Nijer'e geçtiği iddia edilmişti. -Trablus'a su verilmeye başlandı- Kaddafi'nin doğum yeri olan Sirte'nin batı cephesinde durumun bugün sakin olduğu ve bölgeden sivil araçlarla kaçmak isteyen Kaddafi güçlerinden birkaç kişinin ele geçirildiği bildirildi. Ulusal Geçiş Konseyi güçleri, kentin batı cephesinden bugün hiçbir çatışmanın bildirilmediğini açıkladı. Konsey güçleri ayrıca, Kaddafi'ye bağlı güçlerin Misrata ve Trablus'a geçmek amacıyla cephe hattına sızmaya çalıştıklarını belirterek, dün Kaddafi yanlısı dört kişiyi bir ambulansa gizlenmiş halde yakaladıklarını, bu kişilerin sorgulanmak amacıyla Misrata'ya götürüldüklerini kaydetti. Öte yandan, Libya'nin başkenti Trablus'a su sağlayan kuyuların yeniden faaliyete geçtiği ve kente su verilmeye başlandığı bildirildi. Ülkenin güneyinde bulunan kuyular, muhaliflerle Kaddafi güçleri arasındaki çatışmalar sırasında kısmen tahrip olmuştu. Trablus'ta geçtiğimiz aydan bu yana su sıkıntısı yaşanıyordu. Kentin suyu, "insan yapımı nehir" olarak bilinen bir kanal sistemi sayesinde çöldeki yer altı kaynaklarından sağlanıyor. NATO yetkilileri de Trablus'ta ve ülkenin diğer birçok bölgesinde hayatın beklenenden daha hızlı normale döndüğünü söyledi.  NATO, ticari faaliyetin arttığını ve temel kamu kuruluşlarının yeniden hizmet vermeye başladığını açıkladı.

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