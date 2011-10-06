-Kaddafi güçleriyle muhalifler arasında çatışma TRABLUS (A.A) - 06.10.2011 - Muammer Kaddafi rejimi yandaşlarının elinde bulunan Trablus'un güneybatısındaki Ragdalin kentinde, Kaddafi'ye bağlı güçlerle muhalif güçler arasında şiddetli çatışmaların meydana geldiği bildirildi. Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) askeri yetkilisi Smail Atuçi, UGK'nın, dün, kentteki Kaddafi güçlerine silahlarını teslim etmek için 24 saat süre verdiğini, ancak Kaddafi güçlerinin komşu kent Zuara'ya akın düzenleyerek, UGK yanlısı komutanlardan Fethi el İdrisi'yi öldürdüklerini ve ardından Ragdaline'e çekildiklerini belirtti. Atuçi, Ragdaline'e bugün saldırı düzenlemek için, buradaki muhalif güçlere Yefren, Misrata, Zuara ve Kabu kentlerinden takviye birlik geldiğini, Kaddafi güçlerine karşı şiddetli çarpışmaların devam ettiğini kaydetti.