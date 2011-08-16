-Kaddafi güçlerinin Scud füzesi kullandığı iddia edildi TRABLUS (A.A) - 16.08.2011 - Libya'da Muammer Kaddafi güçlerinin muhaliflere karşı ilk kez Scud füzesi kullandığı ileri sürüldü. Amerikan CNN televizyonunun haberine göre, Kaddafi güçleri pazar gecesi Sirte'nin doğusundan fırlattığı Scud füzesiyle Brega'daki muhalifleri vurmaya çalıştı. Haberde, füzenin hedefini yaklaşık 80 kilometre şaşırdığı ve çöle düştüğü bildirildi. 1950'li yıllarda geliştirilen eski Sovyetler Birliği füzeleri olan Scudlar, isabet konusunda başarısız olarak değerlendiriliyor. Eski Sovyetler Birliğinin çok sayıda ülkeye ihraç ettiği Scud füzeleri, 1990'daki Körfez Savaşı'nda eski Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin tarafından da kullanılmıştı.