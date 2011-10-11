-Kaddafi güçlerinin direnci NATO'yu şaşırttı BRÜKSEL (A.A) - 11.10.2011 - NATO, Libya'da devrik lider Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin direnişini şaşırtıcı buldu. NATO'nun Libya operasyonu sözcüsü Albay Roland Lavoie, Libya'daki büyük resmi değiştirme şansı olmayan ve ikmal yolları kapanan Kaddafi güçlerinin direnişinin ''hem askeri hem de siyasi açıdan şaşırtıcı olarak nitelendirilebileceğini'' söyledi. NATO sözcüsü Oana Lungescu ise Libya operasyonunun başlangıcı gibi sona erdirilmesinin de siyasi karar olacağını belirterek askeri makamların değerlendirmelerine dayanılarak şartlar olgunlaştığında bu kararın BM ve Libya'daki Ulusal Geçiş Konseyi'yle koordinasyon içinde Kuzey Atlantik Konseyi'nce alınacağını kaydetti. Lungescu, çatışmalarda sona yaklaşıldığı bir dönemde Ulusal Geçiş Konseyi'ne teenniyle hareket ederek misilleme ve intikamdan kaçınmaları çağrısında bulundu.