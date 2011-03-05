Kaddafi güçleri Zaviye'deki savunmayı yardı, evleri tarıyor

T24- Libya'nın Zaviye kentindeki muhalifler, Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin yoğun ateşi karşısında kentin daha iç kesimlerinde mevzilenmek için çekildiklerini açıkladı.













Açıklamada bulunan muhalif savaşçılardan biri "Kaddafi güçleriyle sokaklarda çarpışacağız. Kaddafi iktidarda kaldığı sürece teslim olmayacağız" dedi.

Görgü tanıkları, ağır havan topu, topçu ve makineli tüfek ateşi desteğindeki Kaddafi güçlerinin Zaviye kentindeki savunma hatlarını aştığını bildirmişlerdi.

El Arabiya televizyonu, Kaddafi'ye bağlı güçlerin tanklarla kentteki evlere ateş açtıklarını duyurdu.

Görgü tanıkları, 200 bin kişinin yaşadığı kentin pek çok kısmını kalın, siyah bir duman tabakasının kapladığını ve keskin nişancıların ateş açtığını belirtiyor.







Doğudaki muhalifler batıya ilerliyor







Bu arada Libya'nın doğusundaki muhaliflerin, Kaddafi'ye bağlı güçleri Ras Lanuf'tan çıkardıktan sonra batıya doğru ilerlediği bildirildi.

Muhalif güçler, Reuters ajansına yaptıkları açıklamada, savaşçıların, şu anda Ras Lanuf'un yaklaşık 60 kilometre batısındaki Bin Cavad kasabasının kontrolünü ele geçirdiklerini söyledi.

Muhalefet yanlısı Garib Anayzi adlı bir vatandaş da muhalif güçlerin, Bin Cavad'ın 12 ila 15 kilometre ilerisindeki Harava'da olduklarını kaydetti.

Bin Cavad kasabası, başkent Trablus'un 525 kilometre doğusunda bulunuyor.