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Dünya

KADDAFİ GÜÇLERİ YENİDEN ZAVİYE'YE SALDIRDI CEZAYİR (A.A)

08 Mart 2011 22:03

-KADDAFİ GÜÇLERİ YENİDEN ZAVİYE'YE SALDIRDI CEZAYİR (A.A) - 08.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin Zaviye şehrine tanklar ve uçaklarla saldırdığı, ancak şehrin kontrolünün hala isyancıların elinde olduğu belirtildi. Bir şehir sakini, Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada, çatışmaların halen sürdüğünü, Kaddafi'ye bağlı kuvvetlerin tanklar kullandığını kaydederek, "Ayrıca münferit hava saldırısı var. Ancak hala devrimcilerin kontrolünde olan şehrin merkezine ulaşamadılar" dedi. Bir başka vatandaş da başkente 50 kilometre mesafede bulunan şehirdeki saldırıyla ilgili aynı yönde bilgi verdi.

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