-KADDAFİ GÜÇLERİ UÇAKSAVAR ATEŞİ AÇTI TRABLUS (A.A) - 14.04.2011 - İngiliz Reuters ajansı, Libya hükümet güçlerinin, başkent Trablus'un merkezinde NATO savaş uçaklarına uçaksavar silahlarla ateş açtığını duyurdu. Muhabir, NATO savaş uçaklarının Trablus üzerindeki akınlarını artırdığı görülürken, uçaksavar ateşi sesleri duyduğunu kaydetti. Haberde, sabah saatleri boyunca ve öğleden sonra Trablus üzerinde uçuş sesleri duyulduğu belirtildi. -23 ÖLÜ- Libya'daki muhalifler, hükümet güçlerinin Misrata'ya yönelik roket saldırısında ölenlerin sayısının 23'e yükseldiğini bildirdi. Muhaliflerin sözcülerinden Cemal Salim, Misrata limanı yakınındaki yerleşim bölgesine düzenlenen saldırıda ölenlerden 3'ünün Mısırlı olduğunu söyledi. Sözcü, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere ölenlerin tamamının sivil olduğunu kaydetti. Salim, Rus yapımı Grad roketleriyle yapılan saldırıda en az 80 kişinin yaralandığını da ifade etti. -2. YARDIM GEMİSİ MİSRATA'DA- Kızılhaç'ın ikinci yardım gemisi Libya'nın Misrata kentine ulaştı. Kızılhaç'tan yapılan açıklamada, geminin dün Libya Lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin kuşatması altındaki Misrata limanına ulaştığı, 80 ton tıbbi yardım malzemesinin Libya Kızılayına teslim edildiği belirtildi. Kızılhaç'ın 102 ton yardım taşıyan ilk gemisi bu ay başında Misrata'ya ulaşmıştı.