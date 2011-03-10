-KADDAFİ GÜÇLERİ RASLANUF'U VURDU RASLANUF (A.A) - 10.03.2011 - Libya'da Kaddafi birlikleri, roket ve topçu atışlarıyla Raslanuf'u yeniden vurdu. AA muhabirinin izlenimlerine göre, günlerdir yoğun çatışmalara sahne olan Raslanuf, sabah saatlerinden itibaren Kaddafi birlikleri tarafından yeniden bombalandı. Muhalif güçlerinin de uzun namlulu silahlar ve roketlerle karşı koyduğu çatışma sırasında ölenler ve yaralananlar olduğu öğrenildi. Hastane kaynakları, Ras Lanuf'un önce batısını, sonra merkezini ve doğusunu hedefleyen yoğun roket ve topçu bombardımanında 4 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını belirtti. Çatışmaların ilerleyen saatlerde hız kazanması ve Kaddafi topçularının muhalif güçleri üzerindeki baskısını artırması üzerine, bazı muhalif askerleri ağır silahlarla Raslanuf'un doğusunda bulunan Brega'ya çekildi. Muhalif askerlerinin geri çekildiği sıralarda, bombalar gazetecilerin de bulunduğu noktalara düşmeye başladı. Korku ve panik havasının yayılmasıyla gazeteciler de Raslanuf'tan ayrıldı. Petrol kenti Ras Lanuf'ta direnişçilerin mevzilerinin bugün yeniden bombalandığı, direnişçilerin doğuya doğru kaçtıkları bildirilmişti. -KADDAFİ GÜÇLERİ BİR KÖYÜ ABLUKA ALTINA ALDI- Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin, Nevfeliye köyünü abluka altına aldığı bildirildi. Köy halkı ve yakınları, Reuters ajansına yaptıkları açıklamalarda, geçen pazar günü Kaddafi güçlerinin eline geçen Nevfeliye'nin abluka altına alındığını, köyde gıda ve su sıkıntısının çekildiğini söyledi. Pazar gününden önce bir süre muhaliflerin kontrolünde olan, başkent Trablus'un 500 kilometre doğusundaki Nevfeliye köyünün nüfusunun 3 binden fazla olmadığı belirtiliyor. Köyün, Kaddafi güçleriyle muhaliflerin çatıştığı cephe hattına yakın olduğu biliniyor. -SEYFÜLİSLAM: MUHALİFLERLE MÜZAKERE ŞANSI YOK- Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, muhaliflerle daha fazla müzakere şansı olmadığını söyledi. Seyfülislam, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, Libya'da muhaliflere yönelik geniş çaplı askeri operasyon düzenleme zamanının geldiğini belirterek, muhaliflerle daha fazla müzakere şansı olmadığını ifade etti. Libya yönetiminin, ülkedeki ayaklanmaya Batılı güçler müdahale etse dahi asla teslim olmayacağını bildiren Seyfülislam, Libya'nın "demokrasi ve özgürlüğe" bağlı olduğunu söyledi. Seyfülislam ayrıca, Libya'nın, Avrupalı vatandaşları ülkeden çıkarmaya çalışırken, hükümet güçleri tarafından gözaltına alınan 3 Hollandalı denizciyi serbest bırakmayı planladığını sözlerine ekledi. Seyfülislam, Hollandalı denizcilerin Maltalılar ve Yunanlılara teslim edileceklerini ifade etti. -ABD İSTİHBARATINA GÖRE LİBYA SAVUNMA SİSTEMİ- ABD Ulusal İstihbarat Şefi James Clapper, Libya'nın savunma sisteminin "oldukça etkili" olduğunu söyledi. Clapper, Senato'da yaptığı konuşmada, Libya'nın karadaki radarlarının ve uçaksavar yapısının oldukça etkili olduğunu belirterek, bu ülkenin Mısır'dan sonra Ortadoğu'daki en önemli sisteme sahip olduğunu ifade etti. James Clapper Libya'nın, halkın yüzde 80-85'inin bulunduğu kıyısının izlenmesi ve korunmasına yönelik yaklaşık 31 uçaksavar ve radar bölgesine sahip olduğunu hatırlattı. Libya'nın taşınabilir çok sayıda füze rampasına sahip olduğunu belirten Clapper, bunların "kötü ellere geçmesi halinde bunun Amerikan istihbaratı için endişe verici bir unsur olacağını" söyledi. -BREZİLYALI GAZETECİ SALIVERİLDİ- Libya'da tutuklanan Brezilyalı gazetecinin salıverildiği bildirildi. Estado de Sao Paulo gazetesi internet sitesinde, muhabirleri Andrei Netto'nun bugün serbest bırakıldığını duyurdu. Netto'nun durumunun iyi olduğu ve Brezilya'nın Trablus Büyükelçisi George Ney Fernandes'in konutunda bulunduğu, Libya'dan yarın ayrılmasının beklendiği belirtildi. Paris muhabiri 34 yaşındaki Netto, 8 gün önce Trablus yakınındaki Sabratha kentinde, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı birlikler tarafından tutuklanmıştı.