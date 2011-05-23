-KADDAFİ GÜÇLERİ MİSRATA'YI BOMBALIYOR MİSRATA (A.A) - 23.05.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin ülkenin batısındaki Misrata'nın batısından kente saldırılar düzenlediği, bir muhalifin öldüğü bildirildi. Muhaliflerin sözcüsü Adbüsselam, Kaddafi birliklerinin sabah saatlerinden itibaren Grad roketleri ve topçu mermileri kullanarak kentin batısından ilerlemeye çalıştığını, muhaliflerin ilerlemeyi durdurduğunu ancak tanklar ve şiddetli topçu saldırısı yüzünden ağır baskı altında olduğunu söyledi. Sözcü, Yusuf El Eydi adlı muhalifin roketatar saldırısında başından aldığı yara yüzünden öldüğünü söyledi.