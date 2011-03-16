-KADDAFİ GÜÇLERİ MİSRATA'YI BOMBALIYOR CEZAYİR (A.A) - 16.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin, Misrata kentine şiddetli bombardıman başlattıkları bildirildi. Görgü tanıkları, Kaddafi'ye bağlı güçlerin, Misrata kentini üç koldan tanklar ve toplarla yoğun bombardımana tuttuklarını söylediler. Kaddafi'ye bağlı güçlerin henüz kente girmedikleri de belirtildi. Misrata, başkent Trablus'un 200 kilometre doğusunda bulunuyor. -BİRLİKLER BİNGAZİ'YE İLERLİYOR- Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid Kaim, hükümetin, muhaliflerin kontrolündeki yerleri yakın zamanda alacağını umduğunu söyledi. Kaim, muhaliflerin denetimindeki yerleri mümkün olan en kısa zamanda almayı ümit ettiklerini, bunun birkaç gün içinde olacağını umduğunu belirtti. Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı birlikler, muhaliflerin ülkenin doğusundaki merkezi Bingazi kentine doğru ilerliyor. -İTALYA ASKERİ MÜDAHALEYE KARŞI- İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, Libya'ya askeri müdahaleyi kesinlikle reddetti. Frattini, Senato'daki parlamento komisyonu oturumunda, askeri müdahalenin uygun bir seçenek olmadığını söyledi. İtalyan Bakan, "Savaşmamalıyız, uluslararası toplum savaşmamalı, bunu istemiyor ve yapamaz" dedi. Frattini, savaşmak yerine, AB, Arap Birliği ve Afrika Birliği liderlerinin gelecek hafta toplanmasından yana olduğunu belirtti.