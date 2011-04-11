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Dünya

KADDAFİ GÜÇLERİ MİSRATA'YA GRAD FÜZESİ ATIYOR CEZAYİR (A.A)

11 Nisan 2011 17:16

-KADDAFİ GÜÇLERİ MİSRATA'YA GRAD FÜZESİ ATIYOR CEZAYİR (A.A) - 11.04.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin Misrata'daki hedeflere Rus yapımı Grad füzeleri attıkları bildiriliyor. Bir muhalif sözcüsü, bu sabah Grad'larla saldırı yapıldığını, bombardımanın hala devam ettiğini söyledi. Bu arada, NATO sözcüsü Oana Lungescu, Afrika Birliği'nin Libya ile ilgili ateşkes önerisini not ettiklerini söyledi. Lungescu, krizin başlamasından beri NATO'nun Afrika Birliği ve diğer bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla temas halinde olduğunu belirterek, krize tamamen askeri bir çözüm olamayacağını her zaman söylediklerini bildirdi.  Lungescu, bu çerçevede sorunun çözümü için tüm katkıları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. -5 ÖLÜ, 20'NİN ÜZERİNDE YARALI Misrata'daki bombardımanda 5 kişinin öldüğü, 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Muhaliflerin sözcüsü Abdül Basset Mezerik, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, bu sabah Misrata'da büyük bir saldırının olduğunu söyledi. Mezerik, "Kaddafi'nin kuvvetlerinin rastgele saldırısında 5 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı" dedi. Bir başka muhalif sözcüsü, batıdaki Misrata kentine bu sabah Grad'larla saldırı yapıldığını, bombardımanın hala devam ettiğini söylemişti.

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