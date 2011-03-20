-KADDAFİ GÜÇLERİ MİSRATA'YA GİRDİ KAHİRE (A.A) - 20.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi güçlerinin, başkent Trablus yakınında bulunan ve muhaliflerin elinde olan Misrata sahil kentinin merkezine girdikleri bildirildi. Reuters'ın haberine göre Misrata sakinleri, kente giren Kaddafi güçlerinin tanklarla desteklendiğini bildirdi. Kent merkezinde çatışmalar, ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi. Kaddafi güçlerinin deniz araçlarıyla kent limanını da bloke etmeye ve kente mal girişini engellemeye çalıştıkları kaydedildi.