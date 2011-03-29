-KADDAFİ GÜÇLERİ MİSRATA'DA İLERLİYOR BİNGAZİ (A.A) - 29.03.2011 - Libyalı muhalifler, Kaddafi güçlerinin Misrata kentinde ilerlediklerini ve olası bir "katliam" nedeniyle kaygı duyduklarını bildirdi. Muhaliflerin sözcüsü, birçok bölgesi muhaliflerin elinde olan Misrata'da Kaddafi güçlerinin tank ateşi desteğinde ilerlemekte olduğunu belirtti. Adını açıklamak istemeyen sözcü, Misrata'nın tehlike altında olduğunu, Kaddafi güçlerinin kentte ilerlediğini ve tankların rastgele ateş açtığını kaydetti. Kentin sadece kuzeybatı kesiminin Kaddafi güçlerinin kontrolü altında olduğunu söyleyen sözcü, Bingazi'de koalisyon güçleri sayesinde önlenen katliamın Misrata'da gerçekleşebileceğini belirtti ve kentte insani bir felaket yaşandığını kaydetti. Sözcü, Bingazi'nin tersine koalisyon uçaklarının Misrata'nın içinde bulunan tankları, sivil kayıplar olabileceği endişesiyle vurmadığını söyledi. Kaddafi güçlerinin, kentin batı kesiminden 5000'den fazla aileyi çıkardığı belirtiliyor. Sözcü, şu anda yüzlerce ailenin okullar ve camilere sığındığını, durumun çok hassas ve tehlikeli olduğuna dikkati çekti. Bu arada kent hastanesinden bir doktor, Misrata'da Kaddafi'ye bağlı güçlerin muhaliflerle çatışmasında 18 Marttan bu yana en az 142 kişiyi öldürdüğünü, 90'ı ağır 1400'den fazla kişiyi de yaraladığını belirtti. -RUSYA'DAN NATO'YA ÇAĞRI Rusya'nın NATO özel temsilcisi Dimitriy Ragozin, NATO'dan Libya'daki kara hedeflerini bombalamamasını istedi. Ragozin, bugün konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO'nun kendisini silah ambargosunu uygulama ve uçuşa yasak havası oluşturulması göreviyle sınırlaması gerektiğini belirterek Ragozin, "NATO bu iki ilkenin ötesine geçmemeli" diye konuştu. Libya sorununun diplomatik önlemler olmadan çözülmesinin mümkün olmadığını belirten Ragozin, "NATO, Libya operasyonuyla ilgili askeri planlaması konusunda Rusya'yı da bilgilendirmeli. Libya, NATO'daki arkadaşlarımızın bizimle stratejik ortaklık taahhüdünün turnusol kağıdı olacaktır" diye konuştu. Rusya ve NATO arasındaki ilişkiler, Rusya'nın Gürcistan ile savaşından sonra neredeyse kopma noktasına gelmişti. ABD Başkanı Barack Obama'nın Rusya ile ilişkileri "sıfırlayarak yeniden başlatmak" istediklerini açıklamasının ardından, Rusya-NATO zirvesi 2009'da Lizbon'da yapılmış ve neredeyse kopma noktasına gelen ilişkiler yeniden düzelmeye başlamıştı. BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olan Rusya, Libya'ya yönelik operasyona çekimser kalmıştı. Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Libya'ya yönelik hava saldırılarını "Haçlı saldırısı gibi" şeklinde yorumlamıştı. -MUHALİFLERDEN ÖZGÜR VE ADİL SEÇİM SÖZÜ Libya'da muhalifler tarafından kurulan Ulusal Konsey, Muammer Kaddafi'nin iktidardan düşmesi durumunda ülkede demokrasiye geçişi sağlamak için özgür ve adil bir seçim yapacaklarını bildirdi. Londra'daki Uluslararası Libya Konferansının öncesinde bir açıklama yayımlayan muhalif hareketin siyasi temsilcileri, "çağdaş, özgür ve birleşik bir devlet" kurmak istediklerini kaydetti. -UGANDA'DA KADDAFİ'YE DESTEK GÖSTERİSİ Uganda'da yüzlerce kişi, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye destek gösterisi düzenledi. Ülkedeki ABD elçiliği ve diğer elçiliklere yürüyüşe geçen, Kenya, Somali ve Tanzanya gibi ülkelerin vatandaşlarının da bulunduğu göstericiler, ABD karşıtı sloganlar attı. Bir gösterici, Batılı güçlerin Libya'ya saldırıları durmazsa, cuma günü tekrar toplanarak Batılılara karşı savaşmak üzere Libya'ya doğru yürüyüşe geçeceklerini söyledi. Polisin, göstericilerin elçiliklere yürüyüşünü engelleyerek, yabancı elçiliklerin çevresinde güvenliği artırdığı belirtildi.