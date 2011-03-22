Kaddafi güçleri karşı atağa geçti



T24- Libya'ya Cumartesi günü başlayan hava ve deniz operasyonu dördüncü gününe girerken, uluslararası koalisyon güçleri, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin güçlerine ait iki hava savunma üssündeki radarları vurdu. Kaddafi güçleri ise isyancıların elindeki Misrata ve Zintan kentlerine saldırdı. Saldırılarda 4'ü çocuk en az 5 kişinin öldüğü bildirildi.

İşte Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin kararıyla başlatılan Şafak Yolcuğu Operasyonu'nun dördüncü gününde yaşanan önemli gelişmeler:

12.20: Görgü tanıklarının Reuters'a yaptığı açıklamaya göre, Misrata'da dün yaşanan çatışmalarda ölenlerin sayısı 40'a ulaştı.

12.00: Libya'daki Şafak Yolculuğu Operasyonu'na katılan bir ABD savaş uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirildi. İngiliz Daily Telegraph gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, düşen ABD uçağının enkazı boş bir tarlada bulundu. F-15E tipi uçağın pilotunun isyancılar tarafından kurtarıldığı belirtildi.



Kaddafi güçlerinin saldırısında 4 çocuk öldü



11.45: Kaddafi güçlerinin, Misrata kentine tanklarla topçu saldırısı düzenlediği, saldırılara keskin nişancıların da katıldığı bildirildi. Saldırılarda bir sivil aracının isabet aldığı, ölenlerden 4'ünün çocuk olduğu belirtildi.

11.12 : El Cezire, Kaddafi güçlerinin, isyancıların kontrolündeki Zintan kentine ağır silahlarla saldırdığını bildirdi.

10.40: Libya'nın Bingazi kentinde bir Fransız gazetecinin kaybolduğu bildirildi. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Polaris Images ajansı için çalışan Stephane Lehr'den dün öğleden sonradan itibaren haber alınamadığını belirtti.

10.35: Çin yönetimi, Libya'ya yönelik müdahalede sivillerin ölmesinden duyduğu "derin kaygıyı" dile getirerek, "insani felaket" olabileceği uyarısında bulundu ve bu ülkedeki çatışmaların sona erdirilmesi çağrısını yineledi.

09.50: Libya'daki gelişmeleri izleyen Fransız haber ajansı AFP'nin iki muhabiri ile Getty Images ajansının foto muhabirinin gözaltına alındı bildirildi.

09.35: BM Güvenlik Konseyi'ndeki Libya hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edilmesine ilişkin oylamada çekimser oy kullanan Hindistan, uluslararası koalisyonun Libya'nın işlerine karışma hakkı bulunmadığını bildirdi.

08.05: Brezilya, Libya'da ateşkes ilan edilmesini istedi. Brezilya hükümetinden yapılan açıklamada, ateşkesin, sivil halkın korunması ve Libya hükümeti ile düşmanları arasında diyalog sağlanması amacını taşıması gerektiği ifade edildi.



İki hava savunma sistemi vuruldu



07.45: Uluslararası koalisyon güçlerinin, Bingazi'nin doğusunda, Libya lideri Kaddafi'nin güçlerine ait iki hava savunma üssündeki radarları vurduğu bildirildi. Koalisyon güçlerinin, akşam başkent Trablus'un 10 kilometre doğusundaki Busetta deniz üssünü vurduğu da belirtilmişti.

07.15: BM Güvenlik Konseyi'ndeki ülkelerin, Libya operasyonu üzerinde fikir ayrılığı yaşaması üzerine, AB Dışişleri Bakanı Catherine Ashton'ın, bugün TSİ 16.00'da Avrupa Parlamentosu (AP) Dış ilişkiler Komitesi'yle bir görüşme yapacağı belirtildi.

04.55: ABD Savunma Bakanı Robert Gates'in, bugün Moskova'ya bir ziyaret düzenleyerek Libya operasyonu hakkında görüşmelerde bulunacağı bildirildi. Gates'in, Libya'da koalisyon güçlerince başlatılan Şafak Yolculuğu Operasyonu'nu "haçlı seferi" olarak belirten Rusya Başbakanı Vladimir Putin'i, operasyonun gerekliliği konusunda ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.

04.15: Avusturya merkezli Uluslararası Basın Enstitüsü, Libya'nın internet üzerindeki ilk televizyon kanalını hayata geçiren 28 yaşındaki gazeteci Muhammed El Nabbus'un, Cumartesi günü Bingazi'de keskin nişancıların hedefi olarak öldürüldüğünü duyurdu. Nabbus, Libya'daki çatışmalarda hayatını kaybeden ikinci gazeteci oldu.

04.05: BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve beraberindeki yetkilileri taşıyan uçağın, Mısır'ın başkenti Kahire'den Tunus'a giderken, Libya'nın etrafından uçtuğu belirtildi. Ban, Pazartesi günü Kahire'deki Arap Birliği binasında görüşmelere katılmıştı.

04.00: Kaddafi'nin Trablus'taki karargahının, ikinci kez bombardımana tutulduğu haberi geldi. Aynı dakikalarda, Misrata'daki isyancılar Kaddafi'ye bağlı güçlerin ağır saldırısı altında kaldıklarını belirtti. Ecdebiye'de bulunan AFP muhabiri ise kentteki isyancıların Kaddafi güçlerinin saldırısını püskürtmeyi başardığını söyledi.



BM'den Kaddafi hükümetine ret



03.35: BM Güvenlik Konseyi, Libya Dışişleri Bakanı Musa Kusa'nın, Konsey'in acil toplantı yapması yönündeki talebini kabul etmedi. Konsey'den yapılan açıklamada, koalisyon güçlerinin atacağı bir sonraki adım için Salı günü BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un açıklamasının bekleneceği belirtildi.

03.10: ABD'li bir general, Trablus'a yönelik hava harekatlarının azaltılacağını, çünkü "Washington'un Libya'da bir iç savaş çıkması endişesi yaşadığını" söyledi. Trablus'ta gece uçaksavar ateşiyle aydınlamaya devam ederken, koalisyon güçleri hala bir hava harekatı yapıldığına yönelik doğrulama yapmadı.

02.15: Koalisyon güçleri, Trablus üzerinde yeni bir harekat başlatıldığına dair haberleri henüz doğrulamadı. Bu esnada, isyancıların elinde bulunan Misrata ve Zintan, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin saldırısı altında olduklarını bildirdi.

00.55: Libya'nın başkenti Trablus'a koalisyon güçleri yeni harekat başlattı. Libya devlet televizyonu, kentte birçok bölgenin vurulduğunu belirtti. Trablus'un dört bir yanında patlamalar duyulurken, uçaksavar ateşi gökyüzünü kapladı.

00.50: El Cezire televizyonu, koalisyon savaş uçaklarının Libya'nın doğusunda bulunan iki hava üssündeki radar sistemlerini vurduğunu belirtti.

00.42: İngiltere parlamentosu, altı saatlik görüşmenin ardından İngiliz savaş uçakları ve gemilerinin Libya'da başlatılan Şafak Yolculuğu Operasyonu'na katılması kararını 13'e karşı 557 oyla kabul etti.

00.26: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Libya ile ilgili gelişmelerin ele alındığı, iki liderin görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.