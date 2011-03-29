-KADDAFİ GÜÇLERİ İLE MUHALİFLER ARASINDA ÇATIŞMA BİN CEVAD (A.A) - 29.03.2011 - Libya'nın Bin Cevad kentinde konuşlanan muhalifler ile Muammer Kaddafi'ye bağlı askerler arasında çatışma oldu. Muhaliflerin, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye karşı başlattığı ayaklanmanın ardından Kaddafi askerlerinin bulunduğu Sirte kentine doğru ilerleyen isyancılar, zaman zaman askerler ile sıcak temas sağlıyor. Kaddafi askerlerine yönelik başlatılan operasyona destek vermek amacıyla Bingazi, Beyda, Tobruk, Ecdebiye ve Brega kentlerinden desteğe gelen muhalifler, dün Raslanuf kentinde konuşlandı. Geceyi kentteki güvenli bölgede geçiren çok sayıda muhalif, sabah erken saatlerden itibaren son hazırlıklarını tamamlayarak yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Hivra'ya doğru hareket etti. Bölgenin dağlık ve çöl kesiminde Kaddafi'ye bağlı tanklı birliklerle karşılaşan muhalifler, askerlerle sıcak temas sağladı. Ellerindeki uçaksavar, roketatar ve uzun namlulu silahlarla askerlere karşı koymaya çalışan muhalifler, tanklardan atılan topların Hivra yakınlarına düşmesiyle büyük panik yaşadı. Bazı muhalifler, araçlarla geri çekilirken, bölgeye Bingazi ve Ecdebiye kentlerinden ağır silahlarla donatılmış araçlar ve çok sayıda ambulans gönderildi. Çatışmalarda yaralanan muhaliflerin, ambulanslarla Bingazi'deki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.