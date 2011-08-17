-Kaddafi güçleri hastaneyi üs olarak kullanıyor ZAVİYE (A.A) - 17.08.2011 - Libyalı doktorlar, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin, Zaviye'de bir hastaneyi üs olarak kullandıklarını söylediler. Kaddafi güçlerinin yaklaşık yüzde 30'unu kontrol ettikleri Zaviye'de söz konusu hastaneden kaçan iki doktor, Kaddafi birliklerinin, doktorlara saatlerce ardı ardına ameliyatlar yaptırdığını, çatıya keskin nişancılar ve hastanenin girişinin yakınına da uçaksavar silahı yerleştirdiklerini belirttiler. Cerrah olan 30 yaşındaki doktor Hamit El Şaviş, hastanede en az 20 doktor ve hemşirenin göz altına alındığını, bazılarının kayıp olduğunu ifade ederek, El Saviş ve jinekolog olan meslektaşı Muhammed El Kum, sürekli hastanede olan Kaddafi birliklerinin müdürü değiştirdiğini ve sağlık ekibine civarda bulunmaları emri verdiğini kaydettiler. Doktorlar, kentte cumartesi sabahı çok sayıda Kaddafi gücünün öldüğünü ve yaralandığını, yaralı askerlere yer açılması için sivil hastalara, hastaneden ayrılmaları emri verildiğini, askerlerin, pediatri ve jinekoloji bölümlerini kapattıklarını bildirdi. El Şaviş, Cumartesi günü hastaneye 20 askerin cesetleriyle birlikte en az 150 yaralı Kaddafi yanlısı askerin getirildiğini söyledi. Cumartesi sabahı 11.00'den pazar sabahı saat 03.00'e kadar 15 ameliyat yaptığını, diğer 3 cerrahın yerlerde çalıştıklarını belirterek, çalıştığı sırada silahlı askerlerin acil serviste gezdiklerini ve ameliyat yapmayanlara, yapmaları emri verdiklerini kaydetti. Doktorların söz konusu hastaneden kaçtıktan sonra, Zaviye'ye 8 kilometre uzaklıkta muhaliflerin kontrolündeki Bin Muammer köyündeki bir klinikte çalıştıkları ifade edildi.