-KADDAFİ GÜÇLERİ CALU'YA SALDIRDI BİNGAZİ (A.A) - 08.05.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı ordu birliklerinin dün ülkenin doğusunda, kıyıdan içerideki kesimlerde bulunan petrol kasabası Calu'ya saldırdığı ancak ilerleyemediği bildirildi. Muhalif ''Ulusal Konsey''in sözcüsü Abdül Hafız Goga, Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, Calu'nun şubat ortasından beri ellerinde olduğunu, o dönemden beri Kaddafi güçlerinin birkaç kez kasabaya saldırdığını belirtti. Sözcü, ''Zaman zaman zırhlı araçlarla saldırıyorlar, bunu yinelediler ancak güçlerini burada tutamıyorlar. Çünkü bu vahalar kurtarılmış durumda. Calu muhalif kalmayı sürdürüyor'' dedi. Kaddafi güçlerinin yine aynı bölgede bulunan petrol kasabası Avcilah'a da geçmişte saldırı düzenlediği, ayrıca ülkenin güneydoğusundaki Kufra'da da çatışmalar çıktığı hatırlatıldı. Muhalifler, çatışmaların kıyı şeridinde zayıflamasına karşın Kaddafi güçlerinin ülkenin muhaliflerin elinde bulunan doğu kesimine güneydeki çöl arazisi üzerinden baskı yapmaya çalıştığını belirtiyor. Öte yandan, Batı Dağları bölgesinde, başkent Trablus'un güney kesimlerinde de çatışmalar olduğu, Kaddafi güçlerinin Zintan'a dün en az 300 roket fırlattığı bildirildi. Muhalif sözcüsü Abdülrahman el Zintani, Reuters'a yaptığı açıklamada, sivillerin hemen hemen boşalttığı Zintan üzerinde NATO uçaklarının uçtuğunu ancak bombardıman düzenlediklerine dair gösterge olmadığını kaydetti. Bölgedeki çatışmalar sırasında dün Tunus'a da top mermileri düşmüştü.