-KADDAFİ GÜÇLERİ BREGA'YI BOMBALADI BREGA (A.A) - 03.03.2011 - Libya'nın doğusundaki petrol terminali kenti Brega'nın, Muammer Kaddafi güçlerinin dün karadan ve havadan saldırısının isyancılar tarafından püskürtülmesinden sonra bugün de bir savaş uçağıyla bombalandığı haber verildi. Görgü tanığı Aved Muhammed, uluslararası ajanslara yaptığı açıklamada, "yaklaşık bir buçuk saat önce hava saldırısı olduğunu ve bombalamayı kendi gözleriyle gördüğünü" söyledi. Brega'daki bir başka tanık Muhammid Sibli de petrol ihraç terminaline yaklaşık 2 kilometre mesafedeki petrol mühendisliği fakültesi yakınına bomba isabet ettiğini kaydederek, "Uçağın sesini, ardından patlamayı duyduğunu, sonra da açılan çukuru gördüğünü" anlattı. -3 HOLLANDALI ASKER REHİN ALINDI- Libya'dan sivillerin tahliyesi sırasında silahlı kişilerin 3 Hollandalı askeri rehin aldığı bildirildi. Hollanda Savunma Bakanlığı kaynakları, askerlerin pazar günü düzenlenen tahliye operasyonu sırasında rehin alındığını belirtti. Hollanda donanmasından adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak da Hollanda'da yayımlanan De Telegraaf gazetesinde çıkan bu yöndeki haberi doğruladıklarını söyledi. Gazetedeki haberde, Sirte'de biri Hollandalı diğeri Avrupalı 2 sivilin helikopterle tahliyesi sırasında Albay Kaddafi'nin silahlı adamlarının 3 Hollandalı askeri rehin aldığı yazılmıştı. Hollandalı askerlerin helikopterin yere indiği sırada saldırıya uğradığı belirtilen haberde, 2 sivilin de Hollanda Büyükelçiliğine teslim edildiği, bu kişilerin daha sonra Libya'dan ayrıldığı ifade edilmişti. -''2011 BİTMEDEN AYRIL''- Yemen'de muhalifler ve dini liderler Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'e 2011 sona ermeden iktidarı bırakmasını önerdi. Parlamentodaki muhalefetin sözcüsü Muhammed El Sabri, yazılı açıklamada bulunarak, 32 yıldır iktidarda bulunan Salih'in 2013'te sona eren görev süresinin dolmasını beklemeden iktidarı bırakmasını önerdiklerini belirtti. Açıklamada, ''Ulema ile yapılan toplantı sırasında yıl sona ermeden Devlet Başkanının görevden ayrılmasına yönelik yol haritasını içeren bir düzenleme önerisine onayımızı verdik'' ifadesi yer aldı. El Sabri, öneriyi kabul edip etmemenin Salih'e kaldığını da kaydetti.