-KADDAFİ GÜÇLERİ BİRBİRİYLE ÇATIŞIYOR İDDİASI CERBA (A.A) - 13.03.2011 - Libya'nın batısında muhaliflerin denetiminde kalan tek kent olan Misrata'da Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin birbiriyle çatıştığı iddia edildi. Görgü tanıkları, çatışmaların Kaddafi'nin kente gönderdiği güçlerin Misrata'ya saldırmayı reddetmesi üzerine dün çıktığını söyledi. Muhalif savaşçılarından biri Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada, "Kaddafi güçleri arasındaki bu bölünmenin, tam da her şeyin sona ermeye başladığını düşündükleri bir zamanda Allah'ın bir lütfu olduğunu" belirtti. Libya'nın üçüncü büyük kenti Misrata, ülkenin batısında muhaliflerin denetiminde kalan tek kent. Muhalifler yine batıdaki Zaviye kentinin kontrolünü hafta içinde kaybetmişti. Başkent Trablus'taki bir hükümet yetkilisi ise Misrata ile ilgili iddiaları reddederek, bunların dedikodu olduğunu ifade etti. Kentin sakinleri de kentin güneyinde, Kaddafi güçlerinin üslendiği bir askeri havaalanından şiddetli çatışma sesleri geldiğini belirtti. Kentte bugün muhaliflerle Kaddafi güçleri arasında çatışma çıkmadığı kaydedildi.