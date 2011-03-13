T24 LogoT24 Logo
Dünya

KADDAFİ GÜÇLERİ BİRBİRİYLE ÇATIŞIYOR İDDİASI CERBA (A.A)

13 Mart 2011 17:03

-KADDAFİ GÜÇLERİ BİRBİRİYLE ÇATIŞIYOR İDDİASI CERBA (A.A) - 13.03.2011 - Libya'nın batısında muhaliflerin denetiminde kalan tek kent olan Misrata'da Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin birbiriyle çatıştığı iddia edildi.  Görgü tanıkları, çatışmaların Kaddafi'nin kente gönderdiği güçlerin Misrata'ya saldırmayı reddetmesi üzerine dün çıktığını söyledi. Muhalif savaşçılarından biri Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada, "Kaddafi güçleri arasındaki bu bölünmenin, tam da her şeyin sona ermeye başladığını düşündükleri bir zamanda Allah'ın bir lütfu olduğunu" belirtti. Libya'nın üçüncü büyük kenti Misrata, ülkenin batısında muhaliflerin denetiminde kalan tek kent. Muhalifler yine batıdaki Zaviye kentinin kontrolünü hafta içinde kaybetmişti.  Başkent Trablus'taki bir hükümet yetkilisi ise Misrata ile ilgili iddiaları reddederek, bunların dedikodu olduğunu ifade etti.  Kentin sakinleri de kentin güneyinde, Kaddafi güçlerinin üslendiği bir askeri havaalanından şiddetli çatışma sesleri geldiğini belirtti. Kentte bugün muhaliflerle Kaddafi güçleri arasında çatışma çıkmadığı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24