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Dünya

KADDAFİ GÜÇLERİ BİNGAZİ'YE YAKLAŞIYOR WASHINGTON (A.A)

17 Mart 2011 19:32

-KADDAFİ GÜÇLERİ BİNGAZİ'YE YAKLAŞIYOR WASHINGTON (A.A) - 17.03.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığının Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı William Burns, Libya'da Muammer Kaddafi'ye sadık kuvvetlerin muhaliflerin kalesi Bingazi'ye 160 km uzaklıkta olduklarını bildirdi. Burns, Senato Dışişleri Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, Libya'da durumun çok değişken olduğunu, ancak Kaddafi güçlerinin askeri üstünlükleri sayesinde ilerlemeyi sürdürdüklerini belirtti. William Burns, sahadaki durumu değiştirmek için Libya üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasının yetmeyeceğini de söyleyerek, "Sorun, uçuş yasağı bölgesinin son aşama mı ilk aşama mı olacağı" dedi.

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