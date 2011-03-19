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Dünya

KADDAFİ GÜÇLERİ BİNGAZİ'YE İLERLİYOR RABAT (A.A)

19 Mart 2011 00:17

-KADDAFİ GÜÇLERİ BİNGAZİ'YE İLERLİYOR RABAT (A.A) - 18.03.2011 - El Cezire televizyonu, Libya lideri Muammer Kadadfi'nin ordusunun hızla, muhalif güçlerin ana üssü Bingazi kentine ilerlemekte olduklarını duyurdu. Kaddafi yönetiminin ateşkes ilan etmesine karşın ordu güçlerinin kente doğru ilerledikleri ve şehirden 50 kilometre mesafedeki El Magrun ve Slouk'ta muhaliflerle çatışmalar olduğu kaydedildi. Öte yandan Fransa, ABD, İngiltere ve Arap ülkeleri Kaddafi'ye, birliklerin ilerlemesini durdurması, elektriği ve suyu kesilen kentlerin bu bağlantılarının yeniden sağlanması çağrısı yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin makamından yapılan ortak açıklamada, Kaddafi güçlerinin, Bingazi'ye ilerlemelerini durdurmalarının yanı sıra Misrata, Zaviye ve Ecdebiye'den çekilmeleri istendi.

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