-KADDAFİ GÖZÜNÜ DOĞUYA DİKTİ TRABLUS/RASCIR (A.A) - 09.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, ülkenin doğu bölgelerinin kontrolünün muhaliflerden geri alınması için halka çağrıda bulundu. Kaddafi, başkent Trablus'un 120 kilometre güneybatısındaki Zintan kentinde gençlere hitaben yaptığı, devlet televizyonunda yayınlanan ancak zamanı belirtilmeyen konuşmasında, ülkede 15 şubattan bu yana baş gösteren ayaklanmaya ilişkin yine Mısır, Cezayir, Afganistan ve Filistin'deki El Kaide unsurlarını suçladı. -ZAVİYE- Öte yandan, Reuters ajansı, ülkenin batısındaki Zaviye kentindeki muhaliflere ve görgü tanıklarına dayanarak, kentin ana meydanının Kaddafi güçlerinin tanklarıyla kuşatıldığını duyurdu. Muhalif savaşçı olduğu kaydedilen bir kişinin ajansa telefonla yaptığı açıklamada, çevrede çok sayıda tank bulunduğunu söylediği bildirildi. Ajansa göre, adının İbrahim olduğu belirtilen aynı kişi, Kaddafi güçlerinin kentin ana yolunun ve dış mahallelerinin kontrolünü ele geçirdiğini ancak meydanın kontrolünün hala kendilerinde olduğunu söyledi. Kentin yarısının hava saldırıları sonucu yerle bir olduğunu ileri süren İbrahim, Kaddafi güçlerinin yüksek binalara yerleştirdiği keskin nişancılar ve tanklarla meydanı kuşattığını anlattı. Zaviye'yle ilgili dün gelen haberlerde de Kaddafi'ye bağlı güçlerin kente tanklar ve uçaklarla saldırdığı, ancak şehrin kontrolünün hala isyancıların elinde olduğu kaydedilmişti.