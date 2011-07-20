-KADDAFİ GİTMEYECEĞİNİ YİNELEDİ EL AZİZİYE (A.A) - 19.07.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, NATO bombardımanlarına boyun eğmeyeceğini ve gitmeyeceğini söyledi. Kaddafi, başkent Trablus'un 50 kilometre güneyindeki El Aziziye'de hoparlörler aracılığıyla yandaşlarına seslendi ve ''Milyonlarca Libyalı benim yanımda. Kendi evimizdeyiz, onurumuzu, petrolümüzü ve zenginliklerimizi savunmak için kanımızın son damlasına kadar savaşacağız'' dedi Bu savaşın kendilerine diretildiğini de söyleyen Kaddafi, ''Bingazi'yi, Misrata'yı ve başkentin güneybatısındaki dağları kurtarmak için tek seçeneğimiz, kadın, erkek, çoluk çocuk, silahlı ya da silahsız savaşmaktır'' ifadesini kullandı. Kaddafi, ''hainlerin ve NATO'nun paralı askerlerinin elindeki bu kentleri geri almak için kentlere yürüyeceklerini'' de söyledi ve ''NATO'nun bombaları bizi korkutmaz'' dedi. Libya lideri son mesajında, atalarının topraklarını asla terk etmeyeceğini söylemişti.