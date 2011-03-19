Kaddafi geri adım attı, Obama inandırıcı bulmadı

T24

Davutoğlu: Yeter ki artık kan akmasın...



Obama: Kaddafi hesap vermek zorunda..





İsyancılara: Görüşelim



'Türkler gelsin ateşkesi görsün'







Paris’te operasyon zirvesi



'Ateşi kes yoksa...'





Libya’ya ultimatom



'Yaptığına bakarız'



BM Güvenlik Konseyi’nin Kaddafi’nin ilerlemesini durdurmak için Libya’yı uçuşa yasak bölge ilan etmesi ve sivillerin korunması için, “gereken önlemlerin alınması” yönünde kararı, Kaddafi’nin geri adım atmasına yol açtı. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Düne kadar, Batı’ya “Akdeniz’i yakarım” diye meydan okuyan ve isyancıları da ‘Sıçanlar ve köpekler gibi öldüreceğim” diye tehdit eden Kaddafi hızla çark ederek, “Tek yanlı ateşkes ilan ediyorum, sivilleri de koruyacağım” dedi. Ancak Kaddafi’nin bu sözleri kimseyi inandırmadı. Libya Lideri Kaddafi önceki akşam isyancıların başkenti konumundaki ülkenin ikinci büyük kenti Bingazi’ye yaklaşınca televizyonlardan, “Bu gece geliyoruz. Affetmeyeceğim, gece Bingazi’ye girip, sıçanlar ve köpekleri evlerinden tek tek toplayıp öldüreceğim” tehdidinde bulunmuştu. Kaddafi ayrıca, yabancı güçlerin saldırı düzenlenmesi halinde, Akdeniz üzerinde uçan yolcu uçaklarına misilleme yapma tehdidinde bulunarak, “Bize karşı yapılacak müdahale Akdeniz’deki tüm hava ve deniz trafiğini hedef haline getirir” demişti. Kaddafi’nin kamuoyu önüne en çok çıkan ve Libya hükümetinin de sözcülüğünü yapan oğlu Seyfülislam Kaddafi de, BM’nin uçuşa yasak bölge ilan etmesinden korkmadıklarını belirtmişti.İngiltere ve Fransa’nın ABD ile birlikte askeri müdahale hazırlıklarına hız vermesi üzerine Kaddafi, anında geri adım attı. Kaddafi’in Dışişleri Bakanı Musa Kusa, Trablus’ta basın toplantısı düzenleyerek isyancıların başkenti konumundaki Bingazi başta olmak üzere tüm askeri faaliyetleri tek taraflı durdurduklarını açıkladı. Kusa, isyancılara da diyalog çağrısında bulunarak, “Gelin görüşelim, sorunlarımızı çözelim” dedi. Kaddafi hükümeti ayrıca aralarında Türkiye’nin de olduğu 4 ülkeden ekipleri de yerinde tespitlerde bulunmak amacıyla Libya’ya davet etti. Kaddafi iktidarının ateşkes kararına rağmen, cephede çatışmalar dün de devam etti. Ülkenin batısındaki Misrata kenti ile doğusundaki Bingazi çevresinde şiddetli çatışmaların devam ettiği bildirildi.BM kararının ardından ateşkes ilan eden ve isyancıları diyaloğa davet eden Libya lideri Muammer Kaddafi, inandırıcı olabilmek için Türkiye’den ateşkesin uygulanması ve denetlemesi için yardım istedi. Libya Hükümet Sözcüsü Musa İbrahim, ateşkese rağmen Kaddafi’ye bağlı birliklerin saldırılara devam ettiği haberlerini yalanlayarak, “Misrata kentini bombaladığımızı söylüyorlar ama yalan. Cephedeki tüm askeri operasyonlar durduruldu. Türkiye, Almanya Çin ve Malta’dan yardım istiyoruz. Türkler gelsin, ateşkesin uygulanması ve denetlenmesini üstlensin. Bize yardım etsinler. BM Güvenlik Konseyi’ne nasıl ulaşırız bilemiyoruz” dedi.Libya’ya askeri müdahalede başı İngiltere ve Fransa çekiyor. Paris ve Londra operasyona katılacaklarını ilan eden ilk ülkeler oldu, ardından Norveç de katılacağını açıkladı. Amerikalı yetkililer bir ya da daha fazla Arap ülkesinin de operasyona katılacağını duyurdu. Fransa, bir grup ülke ve Arap Birliği, Afrika Birliği ve BM temsilcileriyle operasyon planlarıyla ilgili bugün Paris’te zirve düzenleneceğini açıkladı.Amerikan Başkanı Barack Obama, Kaddafi’ye son uyarısını gönderdi. Libya liderine açıkça, “BM’nin kararına razı ol” diyen Obama, “Sivillere karşı gerçekleştirilen her türlü şiddet eylemi durdurulmalıdır. Kaddafi Bingazi’deki askerlerini Ecdebiye, Misrata ve Zaviye’ye geri çekmeli, şehre su, gaz ve elektrik vermeye başlamalıdır. Bu koşullar pazarlığa tâbi değil. Eğer Kaddafi bu karara uymazsa, uluslararası toplum kendi çözümünü empoze edecektir. Bu çözüm askeri müdahaleyi de içermektedir” dedi. Obama, operasyonda Amerikan kara ordusunun kullanılmayacağını vurguladı.ABD, Fransa, İngiltere ve Arap ülkeleri, Kaddafi’ye resmi ultimatom verdi. Fransa Cumhurbaşkanlığı’nca yayınlanan ultimatom- da Kaddafi’nin, Bingazi’ye ilerleyen askerlerini geri çekmesi ve tüm Libya şehirlerine elektrik ve su vermesi isteniyor.Kaddafi yönetiminin, çark etmesi Libya’ya askeri müdahaleye hararetli bir şekilde destek veren İngiltere ve Fransa’yı tatmin etmedi. İngiltere Başbakanı David Cameron, Kaddafi’nin sözlerine değil, neler yaptığına baktıklarını belirterek, “Sonuçta BM Güvenlik Konseyi’nde sivillere saldırıları durdurma kararı aldık. Buna bakarız” dedi. Fransa da aynı şekilde Kaddafi’nin ateşkes yönünde aldığı kararın, hazırlıklarını etkilemediğini duyurdu.