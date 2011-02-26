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Dünya

Kaddafi: Gerekirse silah depolarını halka açacağım

Muammer Kaddafi, başkent Trablus'ta Yeşil Meydan'da halka Libya'yı ve petrol tesislerini koruma çağrısı yaptı.

26 Şubat 2011 02:00

T24 - Libya'da isyan başladığından beri üçüncü kez halka seslenen Libya lideri Muammer Kaddafi, başkent Trablus'ta Yeşil Meydan'da halka Libya'yı ve petrol tesislerini koruma çağrısı yaptı. "Libya halkının kendisini sevdiğini" söyleyen Kaddafi, "tüm halkı silahlandırmak için 'gerekirse' tüm silah depolarının açılacağını" belirtti.



halka Libya'yı ve petrol tesislerini koruma çağrısı yaptı. Kaddafi, "Yeşil bayrak göklerde olduğu sürece onurlu bir hayatımız olur" dedi.

Kaddafi, gerekirse tüm halkı ve aşiretleri silahlandıracaklarını da söyledi. Kaddafi yandaşlarına "Libya'yı savunmak için hazırlanın" dedi.

"Libya halkının kendisini sevdiğini" söyleyen Kaddafi, "tüm halkı silahlandırmak için 'gerekirse' tüm silah depolarının açılacağını" belirtti. Kaddafi, "savaşacaklarını ve galip geleceklerini" söyledi.

Gençlere sokaklarda dans etmeleri, şarkı söylemeleri ve  sokaklarda kalmaları çağrısı yapan Kaddafi'nin konuşması çok kısa sürdü. Meydanda Kaddafi yandaşlarının toplandığı görüldü.


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