Kaddafi: Gerekirse silah depolarını halka açacağım

T24

halka Libya'yı ve petrol tesislerini koruma çağrısı yaptı. Kaddafi, "Yeşil bayrak göklerde olduğu sürece onurlu bir hayatımız olur" dedi.Kaddafi, gerekirse tüm halkı ve aşiretleri silahlandıracaklarını da söyledi. Kaddafi yandaşlarına "Libya'yı savunmak için hazırlanın" dedi."Libya halkının kendisini sevdiğini" söyleyen Kaddafi, "tüm halkı silahlandırmak için 'gerekirse' tüm silah depolarının açılacağını" belirtti. Kaddafi, "savaşacaklarını ve galip geleceklerini" söyledi.Gençlere sokaklarda dans etmeleri, şarkı söylemeleri ve sokaklarda kalmaları çağrısı yapan Kaddafi'nin konuşması çok kısa sürdü. Meydanda Kaddafi yandaşlarının toplandığı görüldü.