-KADDAFİ, FRANSA'YI SUÇLADI PARİS (A.A) - 07.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, Fransa'yı, ülkesinin içişlerine karışmakla suçladı. ''France 24'' televizyon haber kanalına konuşan Kaddafi, ''Bir ülkenin içişlerine karışarak, gerçekten insanı güldürüyorlar. Biz onların Korsika meselesine karışıyor muyuz?'' dedi ''Ülkesinin bölgesel istikrar ve dünya barışı için önemli rol oynadığını'' iddia eden Kaddafi, ''Libya'nın, El-Kaide ve Avrupa'yı tehdit eden yasa dışı göçle savaştığı'' görüşünü dile getirdi. Kaddafi, ''El Kaide ile savaşta önemli ittifak üyesiyiz. Milyonlarca Afrikalı, İtalya ve Fransa'ya gitmek istiyor. Libya Akdeniz bölgesinin istikrarı için önemli rol oynuyor'' diye konuştu.