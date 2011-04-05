-KADDAFİ EVİNDEN DESTEKÇİLERİNİ SELAMLADI TRABLUS (A.A) - 05.04.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, ülkenin başkenti Trablus'taki Bab ül-Aziziye'deki evinden destekçilerini selamladı. Libya ulusal televizyonu verdiği haberde, Kaddafi'nin 20 Martta bir füzenin isabet ettiği Bab ül-Aziziye'deki evinden halka göründüğünü ve destekçilerini selamladığını belirtti. Kaddafi'nin 22 Mart tarihinden beri ilk kez göründüğü bildirildi. Öte yandan, Libya'ya karşı yürütülen uluslararası operasyonun başlangıç tarihi olan 19 Marttan bu yana hiç gözükmeyen Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi ise Trablus'ta yabancı gazetecilerin kaldığı bir otelde BBC televizyonuna mülakat verdikten sonra ortadan kayboldu. -REFORMLARI GÖRÜŞMEYE "EVET", KADDAFİ'NİN UZAKLAŞTIRILMASI KONUSUNU GÖRÜŞMEYE "HAYIR"- Libya hükümetinin sözcüsü yaptığı açıklamada, Libya rejiminin, seçim veya referandum gibi her türlü siyasi konuyu görüşmeye hazır olduğunu ama Kaddafi'nin iktidardan uzaklaştırma konusunu görüşmeyeceğini belirtti. Basına açıklama yapan sözcü Musa İbrahim, şöyle konuştu: "Libya nasıl idare edildiği başka bir konu, hangi siyasi sistem ülke için uygulanabilir konusu ise görüşülebilir, referandum, seçimler, bütün bu siyasi konular görüşülebilir. Ama Muammer Kaddafi bütün ülkenin, toplumun birliği ve ülkedeki bütün aşiretlerin güvenlik supabı olduğu için, onun varlığı ülkenin şeffaf ve demokratik bir modele geçmesi için çok önemlidir". Hükümetin batılı güçlerle görüşmeye hazır olduğunu belirten İbrahim, "Yalnız Batı ülkeleri, Libya halkına ne yapması gerektiğini söyleyemez, mesela Batı neden ülkenin liderinin gitmesi konusunda Libya halkının karar vermesi gerektiğini söylemiyor?" diye konuştu. İbrahim ayrıca, İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini'nin, Kaddafi muhaliflerinin Bingazi'de kurdukları Geçici Ulusal Konseyi'ni, Libya'nın "tek meşru otoritesi" olarak tanımasından dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.