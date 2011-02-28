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Dünya

KADDAFİ EL KAİDE'Yİ SUÇLADI BELGRAD (A.A)

28 Şubat 2011 00:16

-KADDAFİ EL KAİDE'Yİ SUÇLADI BELGRAD (A.A) - 27.02.2011 - Sirbistan'ın başkenti Belgrad'da çalışan Pink (Pembe) televizyonun muhabirlerine demeç veren Libya lideri Muammer Kaddafi, ülkesindeki durum üzerine iddiasını tekrarladı. Kaddafi, ''Ülkemizdeki huzursuzluk ve kargaşadan El Kaide örgütüyle yabancılar sorumlu'' dedi. Pink muhabirlerinin başkent Trablus'ta Kaddafi'nin makamında kaydettiğine göre, Kaddafi, BM Güvenlik Konsey'ni suçladı. Kaddafi, BM Güvenlik Konseyi'nin kendisi hakkında yaptırım kararı alarak savaş suçu soruşturması açılması talebini kınadı. BM Güvenlik Konseyi, oy birliğiyle aldığı yaptırım kararında, Libya'da halkın protesto ettiği lider Muammer Kaddafi'nin kendisini, ailesini ve yakın çevresini hedef aldı. Karar ekinde Kaddafi ailesinin mal varlığı donduruldu. Beşi daimi (ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin) 15 devletin üye olduğu BM Güvenlik Konseyi'nin Kaddafi rejimine yönelik yaptırım kararını ''oybirliğiyle'' alması kararın etkinliğini daha da artırdı. Konsey'in veto gücüne sahip 5 daimi üyesi 2 yıl görev süreli 10 geçici üyesinin (Bosna-Hersek, Brezilya, Kolombiya, Gabon, Almanya, Hindistan, Lübnan, Nijerya, Portekiz ve Güney Afrika) tamamı, yaptırım kararına ''evet'' oyu verdi.

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