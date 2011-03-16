-KADDAFİ: DÜŞMANLARIMIZI EZMEYE KARARLIYIZ TRABLUS (A.A) - 16.03.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi, "düşmanlarını ezmeye kararlı olduklarını" bildirdi. Libya resmi televizyon kanalında dün yayımlanan halka hitaben yaptığı konuşmada Kaddafi, "İster yabancı bir komplo ile karşı karşıya olalım, ister ülkenin içinde tasarlanmış bir komplo olsun, onu ezeceğiz" diye konuştu. Kaddafi konuşmasında, "Sömürgeciler yenilecek, Fransa yenilecek, ABD yenilecek, İngiltere yenilecek, düşmanları ezmeye kararlıyız, hayatımızın pahasına Libya'nın bütünlüğünü korumaya kararlıyız", dedi. Kaddafi ayrıca, "bütün Libya halkının petrolü korumak için savaşmaya hazır olduğunu" belirtti.