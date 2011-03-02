KADDAFİ DÜNYAYA MEYDAN OKUDU

T24 - Libya’da halk komitelerinin kurulmasının 34’üncü yıldönümü kutlamalarına katılan Kaddafi yine dünyaya meydan okudu. El Cezire televizyonu ise Kaddafi'nin gizli sığınağının görüntülerini yayınladı.

Libya hızla iç savaşın pençesine düşerken El Cezire televizyonu Muammer Kaddafi'nin gizli sığınağının görüntülerini yayınladı.

İsyancıların eline geçen El Bayda kentinde bulunan bir saraya ait olan görüntülerde pek çok lüks mekanla birlikte, gizli sığınak da dikkat çekiyor. Demir bir kapının koruduğu sığınak her türlü nükleer ve kimyasal saldırıya karşı güvenlik sağlıyor. Libya liderinin aylarca hayatta kalabileceği şekilde inşa edilen sığınak, tek bir panelle idare ediliyor. Sığınağı yapansa Amerikalı ve İsveçli iki firma.

Diğer taraftan Kaddafi kontrolü altındaki başkent Trablus’ta bir kez daha gövde gösterisi yaptı. Ülkenin birçok kentinden çatışma haberleri gelirken, başkent Trablus’ta bugün halk yönetiminin 34’üncü kuruluş yıldönümü kutlanıyor. Kutlamalar çerçevesinde düzenlenen bir toplantının görüntüleri devlet televizyonunda yayınlandı. Sloganlar eşliğinde salona giren Kaddafi, halk yönetimi olarak tanımladığı varolan rejimi anlatan bir konuşma yaptı.



'İç sorun yok'

Konuşmasında Libya'da bir iç sorun bulunmadığını tekrarlayan Kaddafi, "Doğuda hiç protesto yok" dedi. Kaddafi, "El Kaide hücreleri güvenlik kuvvetlerine saldırdı ve silahlarını ellerinden aldı. Bütün bunlar nasıl başladı? Küçük el Kaide hücreleriyle" diye konuştu.

Ölü sayısının da abartıldığını iddia eden Kaddafi, olaylarda 150 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. 1977’de iktidarı halka ve halk konseyine devrettiğini söyleyen Kaddafi bu tarihten itibaren Libya’da halk iktidarının kurulduğunu söyledi.



Yine meydan okudu

“İktidar Libya halkınındır. Benim iktidarda olduğumu söyleyen bütün güçlere meydan okuyoruz. Bütün dünyaya meydan okuyoruz. Eğer ABD ya da NATO ülkemize girerse binlerce Libyalı ölmeye hazır” dedi. Son kişiye kadar ülkelerini koruyacaklarını söyleyen Kaddafi konuşmasının devamında, 1977’de ilan edilen deklerasyondan bölümler okudu.

Kaddafi deklerasyondan şu bölümleri alıntıladı;

“Bu deklerasyon seçim, parlamento ya da aracı olmadan halkın demokrasiye yürüyüşünün simgesidir. Libya halkı, halk komiteleri aracılığı ile devrimin ilk ilanını yapmıştı.

Bizler bu deklerasyonla birlikte, halk iktidarının tesis edildiğini ilan ediliyoruz. Bu, doğrudan halkın elinde olan bir cumhuriyet sistemidir. Halk, iktidarını komiteler üzerinden kullanır. Bütün halk da bu doğrultuda eğitilecektir."

1977’de ilan edilen deklerasyonla hallk iktidarı kuruldu diyen Kaddafi, mevcut rejimin dünya tarafından anlaşılmadığını belirtti ve "Libya halkı, halk konferası ile iradesini ortaya koyar ve bu, halk komiteleri ile yürüytülür.Hiç bir kanun halk komiteleri tarafından onaylamadıkça yürürlüğe girmez.” dedi.



ABD savaş gemileri teyakkuzda

İç savaşın eşiğindeki Libya'da Kaddafi'ye bağlı güçler, isyancıların kontrolündeki doğu kentlerini yeniden ele geçirmek için mücadele ederken, Kaddafi'nin üzerindeki dış baskı da giderek artıyor.

Kaddafi güçleri, Trablus'a 750 kilometre mesafedeki Ecdebiye ve Brega kentlerine "vur-kaç" taktiği uyguladığı bildirilirken, ABD'nin bölgeye yönlendirdiği savaş gemileri ise Akdeniz açıklarında bekliyor.

Süveyş Kanalı'ndan Pazartesi günü geçiş yapan USS Barry, Akdeniz'de demirledi. İki bin deniz piyadesi taşıma kapasitesine sahip olan USS Kearsarge ve USS Ponge adlı savaş gemilerinin ise Süveyş'ten geçerek, bugün içerisinde Akdeniz'e ulaşmaları bekleniyor.

Beyaz Saray, söz konusu gemilerin insani yardım amaçlı faaliyetlerden dolayı konuşlandırıldığını açıkladı. Ancak ABD'liler, "her türlü seçeneğin hala masada olduğunu" da vurguladı.

Savunma Bakanı Robert Gates, "Çok sayıda seçenek ve olasılığı değerlendiriyoruz. Henüz herhangi bir eylem kararı alınmış değil" dedi.



