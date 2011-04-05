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Dünya

Kaddafi, 'demokrasi'ye oğulları ile geçiş yaptıracak

05 Nisan 2011 03:00

T24 - Libya lideri Muammer Kaddafi’nin, Batı ülkelerine krize son vermek için yeni bir plan önerdiği belirtildi.

Kaddafi’nin oğulları Seyfülislam ve Seydi’nin hazırladığı plan, baba Kaddafi’nin iktidardan ayrılması, ardından da 2 oğulun liderliğinde ülkenin anayasal demokrasiye geçişini öngörüyor. Ancak plan resmi olarak ele alınmadan Libyalı muhalifler, “Hayır” cevabı verdi.

Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu ise Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdülati Ubeydi ile görüştükten sonra, Kaddafi’nin diplomatik bir çözüm arayışı içinde olduğunu söyledi. 


5 ölü, 5 ağır yaralı

Öte yandan, Misrata kentinde Kaddafi güçlerinin bombaladığı bir semtte 5 kişinin öldüğü, 5 kişinin de ağır yaralandığı belirtildi. 


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