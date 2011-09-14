-''Kaddafi çölde yıllarca kalabilir'' NİAMEY (A.A) - 14.09.2011 - Nijerli bir Tuareg aşireti lideri, Libya'nın firari lideri Muammer Kaddafi'nin yıllarca çölde yaşama ihtimali bulunduğunu söyledi. Kaddafi yanlısı Tuareg lideri Agali Alambo, AP'ye yaptığı açıklamada, Kaddafi için Sahra Çölü'nde yaşamanın sıkıntı verici olmayacağını belirterek, ''İnsanların anlamadığı şey şu, Kaddafi çölde yıllarca kalabilir. Kendisi için bir gizlenme yeri yapmasına da gerek yok, çünkü o basit bir hayat tarzını, yani bir çadırın altında, kumların üstünde deve sütü içerek yaşamayı seviyor,'' diye konuştu. Libya'dan Nijer'e geçen Kaddafi yanlısı ilk gruba eşlik eden Alambo, Kaddafi'nin, aile üyelerinden oluşan özel bir mobilize birim tarafından korunduğunu söyledi. Libya'nın devrik liderinin yaklaşık 3 buçuk haftadır generalleriyle iletişiminin tamamen koptuğunu belirten Alambo, bu nedenle Kaddafi'nin yerinin söz konusu generaller tarafından da bilinmediğini kaydetti. Nijerli aşiret lideri, başkent Trablus'un muhaliflere bağlı askeri güçler tarafından geçen ay ele geçirilmesinde Kaddafi'nin güvendiği bir generalinin ihanetinin etkili olduğunu da ifade etti. Nijerli yetkililer, aralarında Kaddafi rejimi yetkilileri ve aileleri ile Kaddafi'nin oğlu Saadi'nin de bulunduğu yaklaşık 30 kişinin son günlerde Libya'dan Nijer'e geçtiğini açıklamıştı. Kaddafi'nin eşi, kızı ve oğullarından bazıları şu anda Cezayir'de bulunuyor. Öte yandan, Kaddafi'ye bağlılıklarıyla bilinen Nijer'deki Tuareg liderlerinin, Kaddafi rejimine bağlı kişilere siyasi sığınma hakkı tanıması için Nijer hükümetine baskı yaptıkları belirtiliyor.