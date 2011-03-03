Kaddafi, Chavez'le görüştü

T24- Libya lideri Muammer Kaddafi ile görüşen Venezuela Cumhurbaşkanı Hugo Chavez, Libya'daki krizin bir grup ülkenin arabulucuğuyla çözülmesini önerdi.

Venezuela Haberleşme Bakanı Andres Izarra, sosyal iletişimsitesi Twitter'da başka ayrıntıya girmeden yayımladığı mesajda, Chavez'in Kaddafi ile Salı günü görüştüğünü yazdı.

Kaddafi'yle yakın ilişkileri olan Chavez, Libya'daki isyancılara karşı şiddet kullandığı için Kaddafi'yi kınamayı reddetmişti.

Venezuelalı yetkililer, Kaddafi'nin Chavez'in planını kabul edip etmediğini netleştirmezken, Al Jazeera Libya liderinin bir grup ülkeden temsilcinin arabuluculuğu planını kabul ettiğini duyurdu.

Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa da Cumhurbaşkanı Chavez'in planını değerlendirdiklerini söyledi.

Libya'ya NATO müdahalesine Rusya ve Türkiye de karşı çıkıyor.

Albay Kaddafi de yaptığı son konuşmada, ABD veya NATO ülkemize girerse, kanlı bir savaşa gireceklerini ve binlerce Libyalının öleceğini söylemişti.